Chile sedia diálogo global sobre inovação e desenvolvimento com foco em cooperação sino-latino-americana

247 – O Global Dialogue on Innovation, Openness and Shared Development, realizado em 28 de outubro de 2024, em Santiago, e coorganizado pelo China Media Group (CMG) e pela Universidade de Santiago do Chile (USACH), reuniu cerca de 100 convidados dos setores econômico e acadêmico, além de jovens estudantes. O encontro, que teve como eixos centrais a inovação, a abertura econômica e o desenvolvimento compartilhado, reforçou a crescente integração entre a China e a América Latina.

Em mensagens em vídeo, Shen Haixiong, presidente do conglomerado estatal de rádio e televisão da China, e o ex-presidente chileno Eduardo Frei celebraram a realização do evento. Também participaram o embaixador da China no Chile, Niu Qingbao, o reitor da Escola de Economia e Administração da USACH, Raúl Bergos, e a professora Sierra Vera, entre outros representantes.

Shen destacou que a Quarta Sessão Plenária do Comitê Central do Partido Comunista da China marcou “um novo marco da nova era”, reafirmando o compromisso com a abertura de alto nível e a construção de “um quadro de cooperação ganha-ganha”. Segundo ele, durante o 14º Plano Quinquenal, a China consolidou avanços econômicos e sociais que a colocam em posição de contribuir com cerca de 30% do crescimento global. Shen afirmou que a CMG continuará promovendo plataformas internacionais de diálogo e compartilhando o “Plano da China” para a governança global e a modernização de alta qualidade.

Parceria estratégica e modernização sustentável

Eduardo Frei observou que a plenária do Partido aprovou diretrizes centrais para o futuro da China, enviando um “forte sinal” de que o país continuará a compartilhar oportunidades com o mundo. No ano em que China e Chile celebram 55 anos de relações diplomáticas, o ex-presidente defendeu uma expansão da cooperação bilateral em comércio, investimento e inteligência artificial, buscando resultados concretos que fortaleçam o vínculo entre as duas nações.

O embaixador Niu Qingbao afirmou que as recomendações do 15º Plano Quinquenal refletem a confiança da China no próprio modelo de desenvolvimento e em sua capacidade de criar novas oportunidades de cooperação global. Ele destacou a parceria abrangente entre China e Chile como exemplo de solidariedade entre países em desenvolvimento, baseada em respeito mútuo e benefício recíproco. Segundo o diplomata, a próxima etapa da cooperação incluirá modernização da mineração e da agricultura, além de novos vetores nas economias verde e digital, com ênfase em sustentabilidade e inovação tecnológica.

Educação, inovação e complementaridade regional

Representando o reitor da USACH, Raúl Bergos ressaltou que a parceria com o CMG aprofunda a cooperação educacional e reforça o intercâmbio humano e científico. Ele afirmou que as metas chinesas de “autossuficiência em ciência e tecnologia de alto padrão” e de um “país de grande educação e grande talento” convergem com a missão das universidades chilenas de inovar e contribuir para o desenvolvimento social.

A professora Sierra Vera destacou que a plenária “apontou o caminho para o aprofundamento da modernização chinesa”, cujo foco é beneficiar o povo e oferecer a sabedoria chinesa à governança global. Para ela, a complementaridade entre China e América Latina é evidente: enquanto a região latino-americana possui minerais estratégicos, biodiversidade e bônus demográfico, a China oferece tecnologia avançada, base industrial completa e infraestrutura científica — um cenário propício à construção de uma rota de desenvolvimento conjunta “com parceiros confiáveis, não dependentes de forças externas”.

Diálogo jovem e inovação tecnológica

Durante o encontro, estudantes chilenos debateram com especialistas sobre o dinamismo institucional e a capacidade de inovação da China, destacando complementaridades em agricultura e manufatura e defendendo maior cooperação prática para o crescimento econômico.

Os participantes também assistiram a trechos do programa “Festival de Inovação e Tecnologia da China”, produzido pela CMG, e à apresentação de um relatório sobre o desenvolvimento sustentável de empresas chinesas no exterior, elaborado pelo Centro de Programas Financeiros da CMG em parceria com diversas instituições. Empresários detalharam experiências locais de sucesso no Chile, especialmente nas áreas de energia verde e sustentabilidade.

O evento contou com ampla cobertura de veículos como Rádio Nacional do Chile, Canal 13, Chilevisión, Rádio Cooperativa, Rádio da Universidade de Santiago e a revista brasileira Fórum.