      Xi diz que desenvolvimento da China caminha em sintonia com plano MAGA de Trump

      Durante encontro na Coreia do Sul, presidente chinês afirma que os dois países podem prosperar juntos e defende parceria baseada em respeito mútuo

      Equipe de negociadores da China (Foto: Reuters)

      247 – O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira que o desenvolvimento e a revitalização do país caminham lado a lado com a visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “Tornar a América grande novamente”. As declarações foram feitas durante uma reunião com Trump após sua chegada a Busan, na Coreia do Sul, para o 32º Encontro de Líderes Econômicos da APEC e uma visita de Estado. A informação foi publicada pelo jornal Global Times (leia aqui).

      Segundo Xi, China e Estados Unidos “são plenamente capazes de ajudar um ao outro a ter sucesso e prosperar juntos”. Ele destacou que a cooperação entre as duas maiores economias do mundo é essencial para o equilíbrio global e para o desenvolvimento sustentável de ambos os países.

       “China e Estados Unidos devem ser parceiros e amigos. É isso que a história nos ensinou e o que a realidade exige”, afirmou Xi durante o encontro.

      O líder chinês também manifestou disposição em continuar trabalhando com o presidente Donald Trump para consolidar uma base sólida nas relações bilaterais. “Estou pronto para seguir trabalhando com o presidente Trump para construir uma base firme para as relações China-EUA e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de ambos os países”, disse.

      A reunião entre Xi e Trump em Gyeongju ocorre num momento em que as potências buscam restabelecer canais de diálogo e fortalecer laços econômicos e diplomáticos, especialmente no contexto das discussões multilaterais da APEC.

