China e África comemoram 70 anos de relações e reforçam parceria para a modernização

247 - Este ano marca o 70º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a África. Nesse marco histórico, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realiza sua primeira viagem internacional do ano ao continente africano, dando continuidade a uma tradição diplomática mantida por 36 anos consecutivos. O editorial da Xinhua:

Durante a viagem, Wang, que também é membro do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, participou na quinta-feira da cerimônia de lançamento do Ano de Intercâmbios entre Povos China-África, realizada na sede da União Africana (UA).

Essa prática de longa data transmite uma mensagem consistente: independentemente das mudanças no cenário internacional ou regional, a China continua sendo o parceiro mais confiável da África, a mais firme na busca por desenvolvimento e revitalização e o mais forte apoiador do continente no cenário global.

DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO - Ao longo das décadas, a cooperação China-África esteve firmemente ancorada na tese do desenvolvimento compartilhado. Orientada pelos princípios da sinceridade, resultados concretos, amizade e boa-fé, bem como pela busca do bem maior e de interesses comuns, a cooperação bilateral registrou avanços de forma constante rumo a uma maior qualidade e sustentabilidade.

Por meio da cooperação prática, ambos os lados alinharam a experiência de desenvolvimento da China às necessidades de desenvolvimento da África, promovendo crescimento conjunto com benefícios mútuos. A China aplicou tarifa zero a todos os países africanos com os quais mantém relações diplomáticas e apoiou a construção ou modernização de quase 100 mil quilômetros de estradas, mais de 10 mil quilômetros de ferrovias, cerca de mil pontes e quase 100 portos no continente, contribuindo para a modernização da África e para o desenvolvimento econômico coordenado.

Sobre a Via Expressa de Nairóbi e a Ferrovia de Bitola Padrão Mombasa-Nairóbi, o presidente do Quênia, William Ruto, disse à Xinhua que ambas são testemunhos da vitalidade e dos benefícios mútuos da parceria Quênia-China, que melhorou a conectividade interna e promoveu a integração regional no Leste da África.

De acordo com a lista de resultados das ações de acompanhamento da Cúpula de Pequim, a China vem promovendo ativamente cerca de 600 projetos “pequenos e belos”, abrangendo conectividade, redução da pobreza em benefício dos agricultores, saúde, desenvolvimento verde, economia digital e intercâmbios entre povos, beneficiando quase todos os países africanos.

Na Cúpula do G20 em Joanesburgo, realizada em novembro passado, a China e o país anfitrião, a África do Sul, lançaram conjuntamente a Iniciativa de Cooperação para Apoiar a Modernização da África, reafirmando o apoio aos países africanos na exploração de caminhos de desenvolvimento adequados às suas condições nacionais e na busca por crescimento sustentável.

Peter Kagwanja, diretor-executivo do Africa Policy Institute, um centro de estudos pan-africano sediado em Nairóbi, afirmou que o impulso de modernização da China tornou-se uma inspiração para países do Sul Global, muitos deles na África, com o sucesso chinês no combate à pobreza e na governança de base servindo de referência para as nações africanas em sua busca por caminhos de desenvolvimento próprios.

LAÇOS ENTRE OS POVOS - Ao longo dos anos, os intercâmbios entre povos têm oferecido apoio duradouro às relações China-África. As duas partes concordaram em designar 2026 como o Ano de Intercâmbios entre Povos China-África.

Ao longo do ano, China e África devem realizar uma série de atividades de intercâmbio entre povos com o objetivo de promover trocas e aprendizado mútuo entre as civilizações chinesa e africana, fortalecer os laços humanos, a amizade e a cooperação, e consolidar o apoio popular à amizade China-África.

Ao discursar na cerimônia de lançamento do ano de intercâmbios na capital etíope, Adis Abeba, Wang destacou os resultados frutíferos e a forte vitalidade dos intercâmbios culturais e entre povos entre a China e a África.

“Os fatos provaram que os intercâmbios entre povos são a base mais sólida da amizade China-África, enquanto o aprendizado mútuo entre civilizações é a força motriz mais poderosa por trás da cooperação China-África”, afirmou.

Ao citar os avanços na cooperação em educação profissional entre China e África, Wang observou que a China já estabeleceu 17 Oficinas Luban em 15 países africanos e formou dezenas de milhares de profissionais, oferecendo forte apoio intelectual ao desenvolvimento do continente.

A ministra das Relações Exteriores de Madagascar, Rafaravavitafika Rasata, afirmou que instituições chinesas como a Oficina Luban e o Instituto Confúcio permitiram que jovens malgaxes aprimorassem suas habilidades técnicas e sua proficiência na língua chinesa. “A parceria com a China é frutífera e traz resultados tangíveis”, disse.

Juntas, China e África representam um terço da população mundial. Sem a modernização de ambas, não haverá modernização global. A busca compartilhada pela modernização é vital não apenas para o desenvolvimento de China e África, mas também para o progresso mundial.

Olhando para o futuro, os dois lados continuarão avançando juntos no caminho da modernização, contribuindo para a unidade dos países do Sul Global e para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou durante a Cúpula do FOCAC em Pequim, em 2024, que os dez planos de ação de parceria propostos pela China estão plenamente alinhados com a Agenda 2063 da União Africana. “A Cúpula de Pequim reflete nosso desejo compartilhado de modernização, desenvolvimento e progresso no continente africano”, declarou.