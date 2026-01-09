Xi Jinping parabeniza abertura do Ano de Intercâmbios Culturais China-África

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira (8) uma mensagem de felicitações à cerimônia de abertura do Ano de Intercâmbios Culturais China-África de 2026.

Xi Jinping assinalou que a realização do evento por ocasião do 70º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o continente africano é um consenso importante alcançado com os líderes da África, e constitui uma medida importante para promover que o aprofundamento da amizade bilateral, enraizando-se ainda mais nos corações dos povos a partir de um novo marco.

O líder chinês enfatizou que o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre civilizações são uma força motriz inesgotável para promover o progresso da civilização humana, bem como a paz e o desenvolvimento mundiais. Por milhares de anos, os povos da China e da África vêm resplandecendo juntos, tornando-se a fonte histórica e ideológica da amizade sino-africana.

Ele afirmou esperar que as duas partes aproveitem a oportunidade para dar continuidade à amizade tradicional, fortalecer o aprendizado mútuo entre civilizações, estreitar o intercâmbio de pessoal, especialmente entre os jovens. Ambos os lados também devem aprofundar a troca de experiências sobre a governança de Estado. Xi Jinping instou a que as duas partes avancem de mãos dadas na modernização, fazendo novas contribuições para que o Sul Global enfrente unido os desafios globais, promova os valores comuns de toda a humanidade e impulsione a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

Fonte: CMG