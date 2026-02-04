CMG antecipa espetáculo global com vídeo da Gala do Festival da Primavera 2026

247 - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) lançou o vídeo promocional oficial da Gala do Festival da Primavera de 2026, um dos eventos televisivos mais aguardados do calendário cultural chinês. A tradicional celebração será transmitida ao vivo para todo o mundo na noite de 16 de fevereiro e marca o início do Ano do Cavalo, reunindo apresentações artísticas, inovação tecnológica e símbolos da cultura milenar do país.

Conhecido internacionalmente como Ano Novo Chinês, o Festival da Primavera é o feriado tradicional mais importante da China e ocupa um lugar central nas comemorações familiares. Em centenas de milhões de lares, acompanhar a gala pela televisão tornou-se um ritual indispensável para celebrar a virada do ano lunar e reforçar os laços culturais entre gerações.

A Gala do Festival da Primavera é exibida anualmente desde 1983 e, ao longo das décadas, consolidou-se como um fenômeno de audiência global. O programa foi reconhecido pelo Guinness World Records como a atração televisiva anual mais assistida do planeta, reflexo de sua abrangência e relevância cultural.

Em 2025, o próprio Festival da Primavera alcançou um novo patamar de reconhecimento internacional ao ser inscrito na lista de patrimônio cultural imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A distinção reforça o valor histórico e simbólico da celebração, que combina costumes ancestrais com expressões artísticas contemporâneas.

O vídeo promocional divulgado pela CMG antecipa uma edição marcada por números vibrantes de música e dança, uso de tecnologia de ponta e a valorização de tradições compartilhadas, elementos que prometem dar o tom das festividades de 2026. A gala busca, mais uma vez, conectar o público chinês e internacional em torno de uma celebração que une passado, presente e futuro na chegada do novo ano lunar.