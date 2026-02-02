Palavras comoventes de Xi Jinping às vésperas do Festival da Primavera

CGTN – Em 4 de fevereiro de 2021, dias antes do Ano Novo Chinês, o presidente da China, Xi Jinping, realizou uma inspeção na comunidade Jinyuan, na cidade de Guiyang, na província de Guizhou, no sudoeste do país. O líder destacou a importância de transformar as comunidades em espaços onde os moradores se sintam mais seguros e tranquilos.

Em 18 de janeiro de 2023, Xi Jinping enviou felicitações por videoconferência aos idosos e à equipe de enfermagem da Casa de Bem-Estar de Fuzhou pelo Ano Novo Chinês. O chefe de Estado ressaltou que a felicidade de uma sociedade depende, em grande parte, da felicidade de seus idosos.

Em 23 de janeiro de 2025, o líder chinês visitou um mercado de alimentos em Shenyang, capital da província de Liaoning, no nordeste do país. Rodeado pelos comerciantes e cidadãos que foram fazer compras para o Festival da Primavera, o presidente afirmou que a “cesta de vegetais”, o “saco de arroz” e o “prato de frutas” são questões centrais para o bem-estar do povo. Segundo ele, agora, com ofertas abundantes, é necessário garantir que todos se alimentem bem e de forma saudável durante a reunião do Ano Novo Lunar.

