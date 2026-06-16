Cultura e diplomacia impulsionam aproximação entre Índia e Eslováquia

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, elogiou nesta terça-feira (16) uma exposição dedicada à cidade de Varanasi realizada no Palácio Presidencial, em Bratislava, durante sua visita oficial à Eslováquia. Segundo ele, a arte e a cultura têm a capacidade de aproximar os povos. As informações da ANI.

Em publicação na rede social X, Modi destacou a conexão entre Varanasi e Bratislava. “Uma conexão de Banaras em Bratislava! Ontem, no Palácio Presidencial em Bratislava, o presidente Pellegrini e eu visitamos uma fascinante exposição centrada em Varanasi, incluindo obras de artistas eslovacos que recentemente estiveram na cidade. A arte e a cultura realmente têm uma capacidade única de aproximar as pessoas. Meus cumprimentos a todos aqueles cujos trabalhos fizeram parte desta exposição”, escreveu.

O premiê indiano também agradeceu ao presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, pelos diálogos mantidos durante a visita. “Foi maravilhoso encontrá-lo, presidente Pellegrini. Fico feliz por termos dado continuidade às importantes conversas que tivemos quando nos encontramos pela última vez. Suas reflexões são realmente valiosas”, afirmou.

Modi informou que as conversas com Pellegrini abordaram diversos temas, incluindo energia, biocombustíveis, manufatura, transporte, inovação, investimentos e tecnologia digital. “As conversas de hoje com o presidente Pellegrini abrangeram diversos assuntos, como o fortalecimento dos laços em manufatura, transporte, inovação e investimentos, energia, biocombustíveis e muito mais. Há também um enorme potencial de cooperação na área de tecnologia digital. Também discutimos o aprofundamento dos vínculos entre os povos”, declarou.

De acordo com a declaração conjunta Índia-Eslováquia divulgada na segunda-feira, Modi e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, reafirmaram o compromisso com o multilateralismo, a ampliação do Conselho de Segurança da ONU e o fortalecimento da cooperação com agrupamentos regionais.

Os dois líderes enfatizaram a necessidade de reformas abrangentes nas instituições multilaterais, especialmente na Organização das Nações Unidas e no Conselho de Segurança, para torná-los mais representativos, inclusivos, eficazes e alinhados às realidades geopolíticas contemporâneas. Eles também defenderam a expansão do Conselho de Segurança tanto nas categorias de membros permanentes quanto não permanentes.

A declaração conjunta destaca ainda que Modi e Fico concordaram em ampliar a cooperação nas áreas de defesa, cibersegurança, proteção de infraestrutura crítica e conectividade, consideradas pilares fundamentais da crescente parceria bilateral entre Índia e Eslováquia.