Modi é reconhecido por fortalecer a voz do Sul Global, diz chanceler das Ilhas Maurícias

247 - Com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, alcançando o marco histórico de se tornar o chefe de governo eleito em exercício contínuo por mais tempo, o ministro das Relações Exteriores das Maurícias, Dhananjay Ramful, elogiou o feito como uma demonstração da imensa confiança depositada nele pelo povo da Índia.

Em entrevista exclusiva à ANI, o chanceler mauriciano destacou a liderança de Modi, descrevendo seu período à frente do governo como uma fase de profunda transformação para a Índia e enfatizando seu papel influente como defensor do Sul Global.

Ao comentar a importância desse marco político alcançado por Modi, Ramful afirmou: “Acho que esta é uma conquista muito importante; é um marco na vida política do primeiro-ministro Modi. Ele merece isso porque demonstra a confiança que o povo da Índia tem nele. Ele é um líder global, e isso também é bom para a Índia, porque tem transformado a nação.”

O ministro também elogiou a agenda de desenvolvimento inclusivo do premiê indiano, observando que, nos setores econômico, de infraestrutura e social, Modi tem implementado iniciativas voltadas para as camadas mais vulneráveis da população.

O chanceler destacou ainda o papel central de Modi em levar as preocupações dos países em desenvolvimento ao cenário internacional, apontando a presidência indiana do G20 como um momento decisivo. “Tenho de dizer que o primeiro-ministro Modi tem a confiança do Sul Global. Em todas as suas decisões, é possível perceber que ele sempre levou em consideração as preocupações e os problemas do Sul Global”, declarou Ramful à ANI.

Ele ressaltou que o convite feito às Maurícias para participar da delegação do G20 e a histórica inclusão da União Africana como membro do grupo demonstram que Modi é um líder capaz de transformar visão em ações concretas em benefício do mundo em desenvolvimento.

Ao abordar a sólida parceria bilateral entre Índia e Maurícias, Ramful atribuiu à liderança de Modi o fortalecimento da cooperação estratégica e de infraestrutura entre os dois países. Ele relembrou o lançamento da iniciativa SAGAR (Segurança e Crescimento para Todos na Região), durante a visita de Modi às Maurícias em 2015, destacando sua importância para a estabilidade do Oceano Índico.

O ministro observou ainda que a Índia permanece como uma parceira constante no desenvolvimento das Maurícias. Recentemente, durante a visita do primeiro-ministro mauriciano, Navin Ramgoolam, à Índia, Nova Délhi concedeu um novo pacote financeiro para diversos projetos no país.

Ramful também destacou o papel da Índia na concretização de importantes obras de infraestrutura nas Maurícias, como o sistema de transporte Metro Express e o Hospital ENT, especializado em otorrinolaringologia.