Navio-escola da Índia reforça laços marítimos no Caribe

247 — O INS Sudarshini deixou Antígua em 31 de maio após concluir uma escala portuária de quatro dias que marcou um importante marco na projeção marítima da Índia e em seu engajamento com os países do Caribe no âmbito da expedição Lokayan 26, informou a agência ANI. A visita fortaleceu a cooperação marítima entre a Índia e Antígua, segundo comunicado do Ministério da Defesa.

Durante a visita, o navio recebeu diversas autoridades, incluindo o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne. O comandante da embarcação também se reuniu com o brigadeiro Telbert Benjamin, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Antígua e Barbuda (ABDF).

Os intercâmbios profissionais fortaleceram os vínculos entre as duas forças marítimas. O navio foi aberto à visitação pública, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer o patrimônio singular e as tradições de treinamento à vela da Marinha Indiana, segundo o comunicado.

A visita ressaltou o compromisso da Índia com o fortalecimento de parcerias marítimas duradouras e com a promoção da boa vontade, em consonância com a visão do MAHASAGAR e do conceito Vasudhaiva Kutumbakam — “O Mundo é Uma Só Família”. O navio segue agora para os Estados Unidos para participar da Revista Naval Internacional e das celebrações do SAIL 250, que marcam o 250º aniversário da Independência dos Estados Unidos.

Anteriormente, em 27 de abril, o navio-escola à vela da Marinha Indiana INS Sudarshini concluiu uma histórica escala de três dias em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, marcando um momento decisivo de sua expedição transoceânica Lokayan-26.

A visita ao arquipélago espanhol proporcionou uma importante oportunidade para a diplomacia marítima e o intercâmbio profissional. O comandante do INS Sudarshini reuniu-se com o contra-almirante Santiago de Colsa Trueba, comandante naval das Ilhas Canárias. O encontro destacou o fortalecimento das relações bilaterais e o aprofundamento da parceria entre as duas marinhas.

Durante a escala, o navio foi aberto ao público e recebeu um grande número de visitantes da comunidade local e da diáspora indiana. Exibindo a tradição marítima da Índia, a embarcação promoveu visitas guiadas nas quais seus tripulantes compartilharam valiosas experiências de navegação oceânica, fortalecendo os laços de amizade através dos mares. (ANI)