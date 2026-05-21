Índia desponta como mercado imobiliário mais rentável da Ásia-Pacífico, aponta relatório

247 - A Índia consolidou sua posição como o mercado imobiliário de maior rendimento da região Ásia-Pacífico, impulsionada pelo crescimento da demanda em diferentes segmentos comerciais e pelo aumento do interesse de investidores globais. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pela consultoria imobiliária CBRE e repercutido pela agência ANI nesta quinta-feira (21).

De acordo com o relatório “Asia Pacific Cap Rate Survey”, referente ao primeiro trimestre de 2026, a Índia apresentou os maiores retornos imobiliários em categorias como escritórios, varejo, logística, hotelaria e moradia estudantil. O desempenho é sustentado pela expansão das atividades corporativas, fortalecimento do consumo interno e aumento dos investimentos institucionais.

O estudo também mostrou que o volume de investimentos imobiliários no país cresceu 189% entre janeiro e março de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse foi o segundo maior avanço da região Ásia-Pacífico, atrás apenas de Singapura.

Segundo Anshuman Magazine, presidente e CEO da CBRE, a economia indiana tem criado um ambiente favorável para a expansão do setor imobiliário.

“Estamos observando uma demanda genuína e disseminada entre diversos setores, impulsionada pelos fundamentos econômicos da Índia, pela expansão da sua base corporativa e por uma população jovem movida pelo consumo”, disse.

Ele acrescentou que investidores internacionais que antes atuavam com cautela passaram a demonstrar maior disposição para aplicar recursos no mercado indiano.

“Investidores globais que até agora estavam cautelosos estão buscando ativamente aplicar capital aqui, e esperamos que esse movimento se fortaleça ainda mais à medida que mais ativos institucionais de qualidade cheguem ao mercado”, afirmou.

O relatório aponta que os imóveis corporativos de padrão “Grade A” na Índia registraram taxas de capitalização entre 7,50% e 8,40% nos principais distritos comerciais. Os números superam os índices observados em centros consolidados da região, como Singapura, Tóquio e Seul.

O segmento de moradia estudantil também se destacou, com retornos entre 8,50% e 9,00%. Já os ativos logísticos institucionais apresentaram taxas de capitalização variando de 7,15% a 7,75%.

A pesquisa destaca ainda que o crescimento dos investimentos vem sendo sustentado pela maior participação de instituições domésticas, family offices e investidores internacionais, tanto por meio de aquisições diretas quanto por REITs e instrumentos estruturados de dívida.

Para Ada Choi, CFA da CBRE, o diferencial do mercado indiano está na combinação entre rentabilidade elevada e fundamentos sólidos de ocupação.

“O que torna a história de rentabilidade da Índia particularmente atraente neste momento é que ela não ocorre de forma isolada, mas é sustentada por fundamentos sólidos de ocupação”, disse Choi.

Ela também ressaltou que o país reúne fatores considerados estratégicos para investidores do setor imobiliário.

“A combinação da Índia entre prêmio de rentabilidade, crescimento do volume de investimentos e dinâmica resiliente de demanda faz do país um dos destinos mais atraentes para investimentos imobiliários na região”, completou.

O relatório da CBRE ainda aponta que a expansão dos Centros Globais de Capacidade (GCCs), os investimentos em infraestrutura e o aumento do consumo doméstico seguem fortalecendo a demanda de longo prazo nos segmentos de escritórios, logística, varejo e hospitalidade na Índia.