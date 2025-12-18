Etiópia concede sua mais alta honraria ao primeiro-ministro da Índia, Modi

247 - A Etiópia concedeu na terça-feira (16) sua mais alta condecoração — a Grande Honra Nishan da Etiópia — ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Modi é o primeiro chefe de Estado ou de governo do mundo a receber essa honraria. O prêmio foi entregue durante a visita do primeiro-ministro indiano ao país africano esta semana. A reportagem é da agência ANI:

A principal honraria da Etiópia marca o 28º prêmio estatal estrangeiro concedido ao primeiro-ministro Modi. Ele afirmou que a distinção é motivo de grande orgulho.

“Acabo de ser condecorado com o mais alto prêmio do país — a Grande Honra Nishan da Etiópia. Ser homenageado por uma das civilizações mais antigas e prósperas do mundo é motivo de grande orgulho para mim. Em nome de todos os indianos, aceito humildemente esta honra. Este prêmio é dedicado a todos os inúmeros indianos que ajudaram a moldar nossa parceria”, disse o primeiro-ministro.

“Nesta ocasião, também expresso minha sincera gratidão ao meu amigo, o primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali. No mês passado, quando nos encontramos durante a Cúpula do G20 na África do Sul, com muito carinho e legitimidade, você me convidou a visitar a Etiópia. Como eu poderia recusar esse convite de meu amigo, meu irmão? Por isso, na primeira oportunidade, decidi vir à Etiópia”, acrescentou.

Modi também elogiou o papel dos professores no fortalecimento das relações entre Etiópia e Índia.

“Se esta visita tivesse seguido o processo diplomático normal, talvez tivesse levado muito tempo. Mas seu amor e afeto me trouxeram aqui em apenas 24 dias”, afirmou.

“Nós, na Índia, sempre acreditamos que o conhecimento liberta. A educação é a pedra fundamental de qualquer país. Tenho orgulho de que, nas relações entre Etiópia e Índia, a contribuição mais significativa tenha vindo de nossos professores. A grande cultura da Etiópia os atraiu para cá, e eles tiveram a grande honra de formar várias gerações. Ainda hoje, vários docentes indianos atuam em universidades etíopes e instituições de ensino superior”, acrescentou.

O primeiro-ministro afirmou ainda que o futuro pertence às parcerias baseadas em visão e confiança.

“Junto com a Etiópia, estamos comprometidos em fortalecer parcerias desse tipo, capazes de oferecer soluções para os desafios globais em evolução e criar novas oportunidades”, disse.

Modi dedicou a honraria aos 1,4 bilhão de habitantes da Índia.

“Estou honrado por receber a ‘Grande Honra Nishan da Etiópia’. Dedico este prêmio aos 1,4 bilhão de indianos”, escreveu em uma publicação no X.