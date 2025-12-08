Índia envia mil toneladas de ajuda ao Sri Lanka após devastação do ciclone Ditwah

247 – O estado indiano de Tamil Nadu enviou cerca de mil toneladas de alimentos e roupas essenciais ao Sri Lanka, em resposta à grave crise humanitária provocada pelo ciclone Ditwah. A informação foi divulgada pela agência ANI, cuja cobertura é citada pela Alta Comissão da Índia em Colombo.

Segundo a fonte, aproximadamente 300 toneladas de suprimentos chegaram na manhã de domingo ao porto de Colombo, transportadas por três navios da Marinha indiana. O material foi entregue pelo alto-comissário indiano, Santosh Jha, ao ministro cingalês do Comércio, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Cooperativo, Wasantha Samarasinghe. De acordo com o governo do Sri Lanka, o ministro expressou gratidão pelo apoio imediato em meio à crise.

Índia destaca urgência humanitária

Nas redes sociais, a Alta Comissão da Índia reforçou o papel da operação: “#OperationSagarBandhu prevenindo a escassez de itens alimentares essenciais. Tamil Nadu enviou cerca de 1000 toneladas de alimentos e roupas para a área atingida pelo #CycloneDitwah”. A instituição destacou ainda que “cerca de 300 toneladas chegaram hoje pela manhã a Colombo em três navios da Marinha Indiana” e que a entrega foi realizada por Jha a Samarasinghe.

A representação diplomática acrescentou que outro navio, o INS Gharial, transportando cerca de 700 toneladas de suprimentos, deve atracar em Trincomalee nesta segunda-feira.

Tragédia climática no Sri Lanka

Enquanto a ajuda internacional chega, o Sri Lanka enfrenta uma situação cada vez mais dramática. De acordo com o Al Jazeera, as autoridades emitiram novos alertas de deslizamentos de terra devido às chuvas contínuas que atingem regiões já devastadas pelo ciclone. O número de mortos subiu para 627, enquanto a soma de vítimas em toda a Ásia ultrapassa 1.800.

O Centro de Gerenciamento de Desastres (DMC) alertou que as tempestades de monção estão tornando encostas ainda mais instáveis, especialmente nas terras altas centrais e nas regiões noroeste do país. Segundo o DMC, mais de dois milhões de pessoas — quase 10% da população nacional — foram afetadas pelas enchentes e deslizamentos provocados pelo pior ciclone a atingir o país neste século.

Ajuda regional como resposta à crise climática

A Operação Sagar Bandhu reforça a estratégia de apoio humanitário da Índia aos seus vizinhos, sobretudo diante de desastres agravados pela crise climática. O envio rápido de suprimentos busca reduzir a escassez de itens básicos e aliviar o impacto imediato da tragédia.