Brasil e Índia ampliam cooperação naval em encontro entre os comandantes da Marinha dos dois países

247 – A cooperação militar entre Brasil e Índia avançou de forma significaA parceria militar entre Brasil e Índia avançou de forma significativa após o encontro entre o comandante da Marinha do Brasil, almirante Marcos Sampaio Olsen, e o chefe do Estado-Maior Naval da Índia, almirante Dinesh K. Tripathi, que cumpre visita oficial ao país.

As informações são da agência ANI, fonte original da notícia, que destacou que o diálogo buscou aprofundar a cooperação marítima bilateral e ampliar iniciativas comuns na área de defesa.

Em publicação feita na rede X, o porta-voz da Marinha Indiana informou: “O almirante Dinesh K. Tripathi, chefe do Estado-Maior Naval, durante a visita ao Brasil, encontrou-se com o almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil. As discussões, destinadas a fortalecer a crescente cooperação naval entre Índia e Brasil, concentraram-se em engajamentos operacionais, intercâmbios de treinamento, colaboração hidrográfica, compartilhamento de informações e caminhos para aprimorar a Consciência Marítima. Também foi debatido o escopo para ampliar a cooperação nas áreas de indústria de defesa, desenvolvimento tecnológico, inovação, troca de melhores práticas e capacitação.”

Segundo o porta-voz indiano, o encontro de alto nível reafirma o compromisso das duas marinhas em aprofundar a convergência estratégica e consolidar a parceria marítima, contribuindo para a estabilidade no cenário naval internacional, especialmente no contexto do Sul Global.

Novo acordo tripartite fortalece manutenção dos submarinos Scorpène

Durante a visita de Tripathi, foi firmado um memorando de entendimento tripartite entre a Marinha da Índia, a Marinha do Brasil e a Mazagon Dock Shipbuilders Limited, voltado à troca de informações sobre manutenção dos submarinos da classe Scorpène e de outras embarcações navais.

A Marinha Indiana destacou que o acordo permitirá melhorar o suporte ao ciclo de vida dos submarinos, ampliar o intercâmbio de experiências em manutenção, logística e treinamento, e reforçar a cooperação entre instituições governamentais e setores industriais de ambos os países. O memorando também deve impulsionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica voltados ao setor naval.

Delegações dos dois países ampliam aproximação estratégica

A viagem do almirante indiano ocorre pouco depois da visita de uma delegação brasileira de 40 oficiais da Escola de Guerra Naval ao quartel-general da Marinha Indiana, em Nova Déli, em novembro. O encontro concentrou-se na expansão da cooperação em treinamento no domínio marítimo.

Outro passo recente foi a visita de uma delegação brasileira liderada pelo almirante Guilherme da Silva Coasta, responsável pela área de Cultura e Educação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ao College of Defence Management e ao Headquarters Integrated Defence Staff, na Índia.

Lula e Modi definiram roteiro estratégico para aprofundar parceria

A intensificação da cooperação naval entre Brasil e Índia ocorre no contexto da aproximação diplomática consolidada durante a visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Brasil, em julho. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Modi estabeleceu um plano estratégico para a próxima década, com cinco eixos prioritários, incluindo defesa e segurança.

O comunicado conjunto divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Índia registrou que os dois países “reconheceram visões convergentes e complementaridades estratégicas em defesa e segurança”. O texto também afirmou que ambos os líderes “acolheram a crescente cooperação em defesa, incluindo participação em exercícios militares conjuntos e o intercâmbio de delegações de alto nível”.

Eles também celebraram a assinatura do Acordo de Troca e Proteção Mútua de Informações Classificadas, que permitirá cooperação mais profunda em áreas sensíveis, além da criação do Diálogo Bilateral de Cibersegurança, voltado ao intercâmbio de informações e experiências na área.