Brasil e Índia firmam memorando para manutenção dos submarinos Scorpène

247 – Uma visita oficial do Chefe do Estado-Maior da Marinha da Índia, almirante Dinesh K. Tripathi, resultou na assinatura de um memorando de entendimento considerado histórico entre a Marinha Indiana, a Marinha do Brasil e o estaleiro Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

A informação foi publicada pela agência ANI, que destacou que o acordo tem como foco o intercâmbio de informações relacionadas à manutenção dos submarinos da classe Scorpène e de outras embarcações navais.

Segundo a Marinha Indiana, o memorando deve ampliar o suporte ao ciclo de vida dos submarinos, facilitar o compartilhamento de experiências em manutenção, logística e treinamento, além de fortalecer a cooperação entre as agências governamentais e a indústria de defesa dos dois países. Ainda de acordo com o comunicado, o acordo também deve “impulsionar a colaboração em pesquisa e desenvolvimento em defesa e promover inovação tecnológica para a sustentação dos submarinos da classe Scorpène e outras plataformas navais”.

Cooperação crescente e intercâmbios estratégicos

A assinatura do memorando ocorre em um momento de aproximação intensa entre as forças navais dos dois países. Pouco antes da visita do almirante Tripathi a Brasília, uma delegação de 40 oficiais do Colégio de Guerra Naval do Brasil esteve no quartel-general da Marinha Indiana, em Nova Délhi, em novembro deste ano. O encontro tratou da ampliação da cooperação bilateral no treinamento marítimo.

Também recentemente, uma delegação brasileira chefiada pelo almirante Guilherme da Silva Coasta, chefe de Cultura e Educação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, visitou o College of Defence Management, órgão vinculado ao Headquarters Integrated Defence Staff (HQ IDS) da Índia.

Esses intercâmbios reforçam a estratégia de aproximar estruturas de formação, centros de comando e unidades operacionais, criando sinergias que facilitem operações conjuntas e padronização de práticas de defesa.

Contexto diplomático: Modi e Lula definem roteiro estratégico

A intensificação da relação bilateral também dialoga com a agenda política estabelecida durante a visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Brasil, em julho. No encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos decidiram estruturar um roteiro estratégico para reforçar os laços entre os países ao longo da próxima década, com cinco pilares prioritários — entre eles, defesa e segurança.

Segundo comunicado conjunto do Ministério das Relações Exteriores indiano, os dois países reconheceram “visões convergentes e complementaridades estratégicas” na área militar. O documento destacou que os líderes “acolheram a crescente cooperação em defesa, incluindo a participação em exercícios militares conjuntos e a troca de delegações de alto nível”.

Também celebraram a assinatura do Acordo para Troca e Proteção Mútua de Informações Classificadas, que abre caminho para cooperação mais profunda em áreas sensíveis, além da criação de um Diálogo Bilateral sobre Cibersegurança. O mecanismo funcionará como plataforma para ampliar o intercâmbio de informações, experiências e perspectivas nacionais sobre temas digitais e cibernéticos.

Significado estratégico

O novo memorando sobre os submarinos Scorpène representa um movimento decisivo para fortalecer a autonomia operacional das Marinhas de Brasil e Índia. A maior integração tecnológica e o compartilhamento de conhecimento tornam mais eficiente a manutenção das embarcações, reduzem custos e ampliam a capacidade de dissuasão naval.

Além disso, o acordo reforça a posição de ambos os países como atores relevantes no Atlântico Sul e no Oceano Índico, consolidando uma parceria que combina inovação, estratégia e soberania em defesa.