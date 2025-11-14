Etiópia sediará сúpula do сlima COP32 da ONU em 2027

247 - A Etiópia foi escolhida para sediar a 32ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP32) em 2027. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas participem da COP32. A decisão foi tomada durante a COP30, realizada em Belém, no Brasil, conforme reportado pela Fana Media Corporation (FMC), parceira da TV BRICS.

Na avaliação feita pelo ministro de Relações Públicas e Comunicações da Etiópia, Kebede Desissa, a escolha reflete o reconhecimento internacional dos esforços do país na transição para uma economia verde.

A Etiópia vem implementando programas nacionais voltados para a proteção ambiental, incluindo a campanha "Legado Verde", focada no reflorestamento e no desenvolvimento de energias renováveis.

A infraestrutura moderna do país e sua experiência na organização de grandes eventos internacionais também foram determinantes para a escolha. Nos últimos anos, a Etiópia sediou mais de 150 conferências e fóruns.

Em setembro de 2025, o país foi anfitrião da II Cúpula do Clima da África, que reuniu mais de 26 mil participantes. Durante o evento, foi adotada a Declaração de Adis Abeba, que definiu a posição comum do continente africano sobre questões climáticas.

A Etiópia apresentou sua candidatura para sediar o evento em setembro, concorrendo com a Nigéria, e foi escolhida por unanimidade como representante da África.

Ainda não foi decidido o local da COP31, prevista para 2026. Austrália e Turquia estão entre os candidatos.