247 - Uma equipe de pesquisadores descobriu restos fósseis de Paranthropus, um gênero extinto de hominídeos, com datação aproximada de 2,6 milhões de anos, na região de Afar, no nordeste da Etiópia. A descoberta marca a primeira evidência confirmada desse gênero na área, de acordo com informações da Fana Media Corporation (FMC), parceira da TV BRICS.



O fóssil foi descoberto no sítio paleoantropológico de Mille-Logya, uma área onde dezenas de espécies dos gêneros Ardipithecus, Australopithecus e Homo já foram identificadas. No entanto, fósseis de Paranthropus permaneciam ausentes na região. Essa descoberta preenche, portanto, uma grande lacuna histórica e fornece novas informações sobre a evolução humana primitiva.



Para o vice-diretor-geral da Autoridade do Patrimônio Etíope, Elias Shikur, o achado reforça ainda mais o papel do país nos estudos globais sobre ancestralidade humana. Numerosos sítios em toda a Etiópia são responsáveis por uma coleção de fósseis e artefatos que cobrem grande parte da história da linhagem humana.



Ele destaca que esses avanços ajudam a Etiópia a emergir como líder mundial em pesquisa paleoantropológica e turismo cultural, atraindo cada vez mais a atenção internacional para uma região que abrigou uma ampla variedade de espécies humanas primitivas.



A Autoridade do Patrimônio Etíope reafirma o compromisso em promover os avanços no campo por meio do apoio a jovens pesquisadores, do fortalecimento de parcerias com instituições científicas internacionais e do suporte a iniciativas individuais de pesquisa.