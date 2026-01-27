247 - A implementação das faixas inteligentes nas rodovias da Malásia tem se mostrado eficaz na redução de acidentes e na melhoria da segurança viária. O número de acidentes diminuiu até 74% em algumas rotas, conforme informou o ministro de Obras, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. As faixas inteligentes permitem o uso temporário da faixa de emergência por veículos leves durante os horários de pico e feriados, o que ajuda a reduzir congestionamentos e aumentar a capacidade de tráfego, de acordo com informações da Bernama, parceira da TV BRICS. Para garantir a eficácia das faixas inteligentes, a Autoridade de Rodovias da Malásia monitora continuamente o tráfego por meio de câmeras de vigilância e colabora ativamente com outras entidades governamentais. Como parte de sua estratégia de longo prazo, o Ministério de Obras tem como objetivo expandir e modernizar a infraestrutura rodoviária, buscando melhorar a conectividade e a eficiência das principais vias do país. Além disso, está sendo desenvolvido um sistema para simplificar o pagamento nas praças de pedágio.