Índia acelera plano para produzir chips de 2 nanômetros

247 - A Índia pretende dar um salto tecnológico na produção de semicondutores e já traça um plano para fabricar chips avançados em poucos anos. A estratégia integra o esforço do governo para fortalecer a indústria nacional de tecnologia e ampliar a participação do país na cadeia global de manufatura de alta complexidade.

A meta foi apresentada no sábado (14), durante o Global Business Summit do Times Group, pelo ministro federal da Tecnologia, Ashwini Vaishnaw. O governo prepara o anúncio de uma nova iniciativa voltada à fabricação de chips, com foco especial no desenvolvimento e no design de semicondutores.

Segundo Vaishnaw, o objetivo é migrar da atual produção baseada em chips de 28 nanômetros para componentes de 2 nanômetros, patamar considerado de ponta na indústria global. O ministro ressaltou que o processo será conduzido de forma gradual. “Será uma jornada muito ponderada, não estamos fazendo nada com pressa”, afirmou.

O projeto deve mobilizar ao menos 50 empresas indianas de tecnologia de ponta, que participarão das etapas de desenvolvimento e produção. A expectativa é consolidar uma base industrial capaz de reduzir a dependência externa e posicionar o país como fornecedor estratégico no setor.

Três fábricas nacionais de semicondutores devem iniciar produção comercial ainda este ano, marcando uma nova fase para a indústria indiana, que está nos estágios iniciais de consolidação.

Para sustentar o programa, o governo destinou um fundo de US$ 10 bilhões ao setor de semicondutores. Os recursos já contribuíram para a implantação de empreendimentos nas áreas de montagem, embalagem e testes de componentes eletrônicos.

Entre os investimentos confirmados está a instalação de uma fábrica da fabricante de memórias Micron Technology no estado de Gujarat, terra natal do primeiro-ministro Narendra Modi. Além disso, o conglomerado Tata Group integra um grupo de dez empresas responsáveis pela produção de silício no país.