Índia amplia setor de petróleo para fortalecer autossuficiência, diz Narendra Modi

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou nesta quarta-feira (11) que a expansão do setor de petróleo é essencial para fortalecer a autossuficiência do país. A declaração foi feita durante a inauguração e o lançamento de diversos projetos de infraestrutura no estado de Kerala. As informações foram divulgadas pela agência Asian News International (ANI).

Durante cerimônia realizada em Ernakulam, Modi inaugurou e lançou a pedra fundamental de projetos avaliados em cerca de US$ 1,3 bilhão. Entre eles está a nova unidade de polipropileno da refinaria de Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), em Kochi, que recebeu investimento superior a 5,5 mil crore de rúpias.

Em discurso, o líder indiano destacou o papel estratégico do setor energético para o desenvolvimento econômico e industrial do país.“Expandir o setor de petróleo é muito essencial para tornar a Índia autossuficiente e para o ‘Make in India’. Hoje, esse mesmo objetivo está por trás da unidade de polipropileno na refinaria de Kochi. Todos os anos, ela produzirá cerca de quatro lakh toneladas de polipropileno.”

Segundo o primeiro-ministro, a nova planta industrial deverá impulsionar diferentes segmentos da economia, fornecendo matéria-prima para várias cadeias produtivas.“Nos próximos tempos, essa planta apoiará inúmeras fábricas, como as de embalagens, têxteis, automóveis, dispositivos médicos e muito mais. A Índia está se tornando rapidamente um grande polo de manufatura. O país também está avançando rapidamente nos setores de inteligência artificial e semicondutores. Iniciativas desse tipo exigem muita energia. Portanto, há uma necessidade crescente de cada vez mais energia verde e limpa.”

Durante a visita ao estado, Modi também lançou a pedra fundamental de um projeto solar flutuante de 50 megawatts em West Kallada, no distrito de Kollam, reforçando a aposta do governo em fontes renováveis.

“Índia já se tornou um dos principais países do mundo em termos de energia solar. No campo da energia solar, a Índia se tornou um dos principais países do mundo. Nosso esforço é que Kerala também avance na energia solar. Com esse objetivo, foi lançada a pedra fundamental para um projeto solar flutuante de 50 MW em West Kallada.”

Além dos investimentos na área de energia, o primeiro-ministro também inaugurou a eletrificação da linha ferroviária entre Shoranur e Nilambur Road. A modernização do trecho permitirá operações ferroviárias mais rápidas, eficientes e sustentáveis, eliminando a necessidade de troca de locomotivas na estação de Shoranur.

Modi também deu partida a um novo serviço ferroviário entre Palakkad e Pollachi, reforçando a conectividade entre os estados de Kerala e Tamil Nadu. A nova rota deverá beneficiar passageiros diários, peregrinos, comerciantes e turistas que circulam entre as duas regiões.

Com o conjunto de projetos, o governo indiano busca impulsionar o crescimento industrial, ampliar a segurança energética e acelerar a transição para fontes de energia mais limpas no país.