Índia e Canadá ampliam cooperação econômica no G7

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e seu homólogo canadense, Mark Carney, revisaram o progresso da cooperação econômica bilateral à margem da Cúpula do G7, na França, e destacaram a importância de cadeias globais de fornecimento resilientes e confiáveis para energia e segurança alimentar. As informações são da agência ANI.

Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Índia (MEA), os dois líderes se reuniram na terça-feira em Evian, na França, durante a Cúpula do G7, e avaliaram o crescente dinamismo das relações bilaterais.

De acordo com o MEA, os primeiros-ministros saudaram a trajetória positiva dos laços entre Índia e Canadá e manifestaram satisfação com os avanços alcançados desde a visita de Mark Carney à Índia, em março deste ano.

Reafirmando o compromisso com uma parceria estratégica voltada para o futuro, os líderes destacaram as complementaridades entre as economias indiana e canadense e ressaltaram a importância de cadeias de suprimentos resilientes para garantir a segurança energética e alimentar global.

Os dois lados também revisaram os desenvolvimentos da cooperação econômica bilateral, incluindo acordos comerciais relacionados ao gás natural liquefeito (GNL), gás liquefeito de petróleo (GLP) e carvão metalúrgico, informou o MEA.

Os líderes saudaram a continuidade das visitas de alto nível entre os dois países. Eles registraram a recente visita do ministro indiano do Comércio e Indústria, Piyush Goyal, ao Canadá, e demonstraram expectativa pela realização de uma missão comercial canadense à Índia ainda este ano, liderada pelo ministro canadense do Comércio Internacional.

Goyal esteve no Canadá no mês passado em uma visita de três dias, durante a qual se reuniu com importantes líderes empresariais e discutiu oportunidades de investimento e a ampliação das parcerias econômicas bilaterais.

Segundo o MEA, ambos os lados manifestaram satisfação com o progresso das negociações para um Acordo Abrangente de Parceria Econômica (CEPA, na sigla em inglês) e reafirmaram o objetivo comum de concluir o acordo em 2026.

Os dois primeiros-ministros também analisaram o fortalecimento do engajamento institucional entre os governos, incluindo reuniões recentes do Comitê Conjunto de Ciência e Tecnologia e do Diálogo Consular. Eles aguardam novos encontros nas áreas de defesa, finanças e migração.

Em um passo significativo para ampliar a cooperação em segurança, os líderes concordaram em iniciar negociações para um Acordo Geral de Segurança da Informação (GSOIA, na sigla em inglês). Eles também saudaram os intercâmbios recentes entre instituições de defesa, incluindo a visita do Colégio Nacional de Defesa da Índia ao Canadá.

O MEA informou ainda que os líderes reconheceram a colaboração em andamento no âmbito da Estratégia Canadá-Índia para Talentos e Inovação, destinada a fortalecer o desenvolvimento de competências, as parcerias de inovação e a cooperação educacional entre instituições dos dois países.

Modi também expressou o apoio da Índia à candidatura do Canadá para se tornar Parceiro de Diálogo da Associação dos Países da Orla do Oceano Índico (IORA).

Os dois líderes anunciaram ainda a criação da Raisina Americas, uma nova plataforma destinada a aprofundar o diálogo, os intercâmbios e a cooperação entre Índia e Canadá.

Modi agradeceu a Carney pelo convite para visitar o Canadá ainda este ano. Os dois lados concordaram em manter contato por canais diplomáticos para definir as datas da visita, acrescentou o MEA.

Após a reunião, Narendra Modi publicou na rede social X: “Foi uma satisfação encontrar o primeiro-ministro Carney à margem da Cúpula do G7 em Evian. Em menos de um ano, este é o nosso quarto encontro, o que demonstra nosso compromisso com fortes relações entre Índia e Canadá. Revisamos toda a gama de relações entre nossas nações, especialmente os avanços obtidos desde a última vez que nos encontramos.”