Yoga aproxima culturas durante visita de Modi à Eslováquia

247 - Enquanto o mundo se prepara para celebrar o Dia Internacional do Yoga, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, acompanhou uma demonstração de yoga realizada por estudantes eslovacos ao lado do presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini. As informações são da ANI.

“Foi uma satisfação para o presidente Pellegrini e para mim testemunhar uma demonstração especial de yoga realizada por estudantes da Eslováquia. À medida que o mundo se aproxima do Dia Internacional do Yoga, é gratificante ver os jovens abraçando o yoga. Também fico feliz em ver que o yoga continua unindo as pessoas na busca compartilhada pelo bem-estar”, escreveu Modi na rede social X.

O premiê indiano também elogiou a exposição dedicada à cidade de Varanasi realizada no Palácio Presidencial, em Bratislava, durante sua visita ao país. Segundo Modi, a arte e a cultura têm a capacidade de aproximar os povos.

Em publicação no X, ele afirmou: “Uma conexão de Banaras em Bratislava! Ontem, no Palácio Presidencial em Bratislava, o presidente Pellegrini e eu visitamos uma fascinante exposição centrada em Varanasi, incluindo obras de artistas eslovacos que recentemente estiveram na cidade. A arte e a cultura realmente têm uma capacidade única de aproximar as pessoas. Meus cumprimentos a todos aqueles cujos trabalhos fizeram parte desta exposição.”

Durante sua estadia na Eslováquia, Modi também manteve conversas com Pellegrini sobre temas como energia, biocombustíveis, manufatura, transporte, inovação, investimentos e tecnologia digital.

“As conversas de hoje com o presidente Pellegrini abrangeram diversos assuntos, como o fortalecimento dos laços em manufatura, transporte, inovação e investimentos, energia, biocombustíveis e muito mais. Há também um enorme potencial de cooperação na área de tecnologia digital. Também discutimos o aprofundamento dos vínculos entre os povos”, declarou.

Segundo a declaração conjunta Índia-Eslováquia divulgada na segunda-feira, Modi e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, reafirmaram seu compromisso com o multilateralismo, a ampliação do Conselho de Segurança da ONU e o fortalecimento da cooperação com agrupamentos regionais.

Os dois líderes defenderam reformas abrangentes nas instituições multilaterais, especialmente na Organização das Nações Unidas e em seu Conselho de Segurança, para torná-los mais representativos, inclusivos, eficazes e alinhados às realidades geopolíticas contemporâneas. Eles também destacaram a necessidade urgente de ampliar o Conselho de Segurança tanto nas categorias de membros permanentes quanto não permanentes.

A declaração conjunta acrescenta que Modi e Fico concordaram em fortalecer a cooperação em defesa, cibersegurança, proteção de infraestrutura crítica e conectividade, áreas consideradas pilares centrais da crescente parceria bilateral entre Índia e Eslováquia.