Índia é foco de grande missão comercial do governo Lula em 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá desembarcar em Nova Délhi, na Índia, na segunda semana de fevereiro de 2026, segundo informou a CNN Brasil nesta quinta-feira (25). De acordo com a reportagem, a missão à Índia será a maior delegação enviada a um país asiático até agora e tem como objetivo ampliar oportunidades comerciais, especialmente nos setores de fertilizantes, agronegócio e tecnologia.

A Índia é vista internamente, segundo a CNN, como um “sonho de mercado”, tanto pelo enorme potencial de negócios em diversas frentes—como frutas, leguminosas, algodão, aves e tecnologia— quanto pelo tamanho de seu mercado consumidor. O roteiro da viagem está sendo elaborado em conjunto com uma missão empresarial mais ampla, que também incluirá a Coreia do Sul.

Ao mesmo tempo, negociadores brasileiros avaliam que, apesar de seu potencial riquíssimo, a Índia enfrenta entraves estruturais e falta de coordenação entre produtores e governo, fatores que dificultam a previsibilidade comercial. Já o Brasil é percebido por Nova Délhi como um fornecedor ágil e confiável, com histórico comprovado de entregas, embora nem sempre consiga atender à demanda nos prazos e volumes exigidos.