Índia estrutura avanço de IA com modelo de cinco camadas

247 - A Índia tem avançado rapidamente na adoção da inteligência artificial em diversos setores da economia, apoiada por uma estratégia nacional que combina inovação tecnológica, investimentos em infraestrutura e formação de mão de obra qualificada. O governo afirma que os resultados já são visíveis e apontam para uma transformação profunda no uso de tecnologias digitais no país, relata a agência ANI.

Durante a Rajasthan Regional AI Impact Conference 2026, realizada em Jaipur, o ministro da Eletrônica e Tecnologia da Informação, Ashwini Vaishnaw, afirmou que a expansão da IA ocorre em ritmo acelerado. O ministro destacou que “as aplicações de IA estão registrando um crescimento de quase 33%, refletindo a velocidade e a escala com que a tecnologia está sendo integrada”.

No evento, Vaishnaw ressaltou o lançamento da India AI Mission, iniciativa do governo voltada a fortalecer a posição da Índia no cenário global da inteligência artificial. De acordo com o ministro, um dos principais focos do programa é a capacitação da juventude, considerada estratégica para sustentar o avanço tecnológico no longo prazo.

Ele informou que já teve início um programa para treinar 10 lakh — cerca de 1 milhão — de jovens em competências ligadas à inteligência artificial, com lançamento a partir do estado do Rajastão. “O objetivo é capacitar os jovens com habilidades em IA para que possam aprender a aplicar essa tecnologia em suas vidas, especialmente em pequenos negócios, aumentando a produtividade e aproveitando seus benefícios”, afirmou.

Ao explicar o ecossistema indiano de inteligência artificial, Vaishnaw detalhou que a estratégia do país se baseia em uma arquitetura de cinco camadas. “A primeira camada é a de aplicações, na qual empresas de tecnologia da informação colaboram para desenvolver soluções baseadas em IA para uso industrial”, disse. A segunda camada envolve os modelos de IA, com mais de um milhão de modelos de código aberto disponíveis globalmente, impulsionando inovação e eficiência.

Segundo o ministro, a terceira camada é formada pelos chips e semicondutores, setor que avança rapidamente com grandes investimentos em infraestrutura de computação. “A quarta camada são os data centers, com investimentos estimados em cerca de US$ 70 bilhões, que formam a espinha dorsal da infraestrutura digital e de IA da Índia”, acrescentou.

A quinta camada diz respeito à energia, apontada como elemento decisivo para o crescimento sustentável da inteligência artificial nos próximos anos. Vaishnaw destacou que a disponibilidade de energia confiável será fundamental para sustentar a expansão das novas tecnologias.

Nesse contexto, o ministro afirmou que o primeiro-ministro Narendra Modi tem adotado medidas para promover a energia nuclear de forma transparente, por meio de propostas legislativas, posicionando-a como uma importante fonte futura de energia limpa e confiável para o país.

De acordo com Vaishnaw, a integração dessas cinco camadas formará a base da estratégia de longo prazo da Índia para a inteligência artificial e dará suporte ao crescimento tecnológico sustentável. “A Índia está avançando com uma visão clara e focada sobre inteligência artificial sob a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi, com o forte ecossistema de TI do país desempenhando um papel central nesta nova era impulsionada pela tecnologia”, afirmou.

O ministro também destacou que o AI Impact Summit, anteriormente realizado no Reino Unido, na Coreia do Sul e na França, está agora programado para acontecer na Índia, reforçando o protagonismo do país no debate internacional sobre inteligência artificial e inovação.