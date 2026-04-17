Índia fortalece agendas comerciais nos fronts europeu e asiático

247 - O ministro do Comércio e Indústria da União, Piyush Goyal, avançou a agenda comercial da Índia por meio de uma série de compromissos diplomáticos nesta quinta-feira (16), incluindo uma reunião virtual com o ministro do Comércio da Coreia do Sul, Yeo Han-koo, e um encontro presencial com o chanceler federal da Áustria, Christian Stocker. As informações são da agência ANI.

Os encontros, centrados em investimento bilateral e sinergia tecnológica, resultaram na assinatura de um novo mecanismo voltado a acelerar a resolução de demandas empresariais entre Índia e Áustria.

“Uma reunião construtiva com Yeo Han-koo, ministro do Comércio da Coreia do Sul, sobre o fortalecimento da nossa cooperação econômica bilateral. Reafirmamos nosso compromisso compartilhado de aprofundar os laços de comércio e investimento e avançar uma parceria abrangente e mutuamente benéfica”, afirmou Goyal na rede X.

No eixo europeu, o ministro recebeu o chanceler Stocker no Vanijya Bhawan, onde ambos copresidiram o Fórum Empresarial Índia-Áustria. A sessão contou com a presença do ministro federal da Economia, Energia e Turismo da Áustria, Wolfgang Hattmannsdorfer, e teve como foco a integração da mão de obra qualificada indiana com a expertise técnica austríaca.

“É um prazer receber e sediar o Dr. Christian Stocker, chanceler federal da Áustria, no Vanijya Bhawan, e copresidir o Fórum Empresarial Índia-Áustria ao lado do ministro federal da Economia, Energia e Turismo da Áustria, Sr. Wolfgang Hattmannsdorfer. É encorajador ver o crescente interesse de empresas de ambos os lados em aprofundar a integração, aproveitando os pontos fortes da Índia e sua força de trabalho qualificada em sinergia com a tecnologia austríaca. Ambos os lados assinaram o Mecanismo FAST-TRACK para resolução de questões e aumento da facilidade de fazer negócios entre as duas nações. Reiteramos que a Índia, como a economia de grande porte que mais cresce, com fundamentos sólidos, apresenta uma oportunidade atraente para empresas austríacas expandirem, investirem e estabelecerem parcerias para crescimento compartilhado”, disse o ministro na rede X.

Antes disso, o chanceler austríaco reuniu-se com a presidente Droupadi Murmu no Rashtrapati Bhavan, em um encontro que destacou o fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países.

Ao dar as boas-vindas a Stocker em sua primeira visita à Índia, a presidente Murmu afirmou que Índia e Áustria mantêm relações próximas e amistosas, fundamentadas em valores comuns como a democracia e o Estado de direito.

A presidente destacou que, em 2024, por ocasião dos 75 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Índia e Áustria, a visita do primeiro-ministro Narendra Modi conferiu novo impulso à parceria bilateral, ampliando a cooperação em áreas como inovação, energia renovável e limpa, hidrogênio, gestão de água e resíduos e inteligência artificial.

Murmu ressaltou ainda que a visita de Stocker ocorre logo após a conclusão do Acordo de Livre Comércio entre Índia e União Europeia, expressando confiança de que o tratado dará novo fôlego aos crescentes laços comerciais e de investimento entre Índia e Áustria.

Ela afirmou que empresas austríacas dispõem de amplas oportunidades para expandir comércio e investimentos na Índia, especialmente em setores emergentes como semicondutores, energia verde e inteligência artificial.

A presidente destacou que tanto Índia quanto Áustria são economias baseadas no conhecimento, com amplo potencial para aprofundar a cooperação bilateral em ciência, tecnologia e inovação.

Ela acrescentou que a Índia abriga um dos maiores ecossistemas de startups do mundo e afirmou estar satisfeita ao observar que a “Ponte de Startups Índia-Áustria”, lançada em 2024, vem fortalecendo a cooperação bilateral nesse segmento.

Os dois líderes concordaram que a visita deverá impulsionar todas as dimensões relevantes das relações bilaterais entre Índia e Áustria.

Dando continuidade a esse avanço diplomático, Índia e Áustria concluíram, nesta quinta-feira, 15 resultados como parte da visita oficial de quatro dias do chanceler Stocker. Os acordos abrangem áreas estratégicas como defesa, tecnologia, comércio, inovação e desenvolvimento de habilidades, com destaque para a criação de um Grupo de Trabalho Conjunto sobre Contraterrorismo entre os dois países.

Esses entendimentos foram finalizados após amplas discussões entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o chanceler Stocker em Nova Délhi, marcando a primeira visita de um chanceler austríaco à Índia em quatro décadas.

Entre os principais acordos assinados está o Acordo de Coprodução Audiovisual, que visa promover a colaboração entre as indústrias cinematográficas de ambos os países, facilitando produções conjuntas e o intercâmbio cultural.

Para fortalecer ainda mais os laços comerciais, os dois países anunciaram um Mecanismo de Fast Track voltado a empresas indianas e austríacas. A iniciativa busca solucionar preocupações de investidores e aprimorar o ambiente de negócios, aproveitando o recém-concluído Acordo de Livre Comércio entre Índia e União Europeia.

Ambos os lados destacaram que o acordo comercial deverá abrir novas oportunidades em manufatura, investimentos e geração de empregos. Com a formalização desses 15 resultados, Índia e Áustria estabelecem as bases para uma parceria mais orientada à inovação e preparada para os desafios do futuro.