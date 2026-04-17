Índia reafirma compromisso com ordem marítima global segura

247 - Uma delegação de três integrantes da Guarda Costeira Indiana (Bharatiya Tatrakshak) participou do Congresso Mundial de Segurança de Fronteiras 2026, realizado em Viena entre os dias 14 e 16 de abril, envolvendo-se em “deliberações de alto nível” sobre segurança marítima, vigilância costeira, ameaças transnacionais e tecnologias emergentes. As informações são da ANI.

De acordo com a conta oficial da Guarda Costeira Indiana (ICG) na rede X, a delegação foi liderada pelo diretor-geral adicional Anand Prakash Badola, PTM, TM, que ocupa o cargo de Diretor-Geral Adicional da corporação (ADGCG).

Em publicação na rede X, a Guarda Costeira Indiana afirmou: “Uma delegação de três membros do Bharatiya Tatrakshak, liderada pelo Diretor-Geral Adicional Anand Prakash Badola, PTM, TM, ADGCG, participou do Congresso Mundial de Segurança de Fronteiras 2026 em Viena, Áustria (14-16 de abril de 2026), envolvendo-se em deliberações de alto nível sobre segurança marítima, vigilância costeira, ameaças transnacionais e tecnologias emergentes.”

A publicação acrescentou que a delegação também apresentou as melhores práticas da Índia na proteção de suas fronteiras marítimas.

Segundo o comunicado: “A delegação também apresentou as melhores práticas do Bharat na proteção de suas fronteiras marítimas, reafirmando o compromisso do país com o fortalecimento da cooperação internacional e com uma ordem marítima global segura e resiliente.”

Enquanto isso, na quarta-feira, o navio-escola à vela da Marinha Indiana, INS Sudarshini, fez escala no porto de Casablanca, no Marrocos, como parte de sua atual missão transoceânica no âmbito da operação Lokayan 26.

Em nota, a Marinha Indiana destacou que a chegada da embarcação a esse porto estratégico representa um marco relevante na expedição e reflete os esforços contínuos da força para ampliar o engajamento marítimo, em linha com a visão do MAHASAGAR (Avanço Mútuo e Holístico para Segurança e Crescimento em Toda a Região).

A visita também reforça o fortalecimento das relações bilaterais e da cooperação naval entre Índia e Marrocos.

Na chegada, o comandante do INS Sudarshini reuniu-se com o comodoro Hassan Akouli, comandante do Setor Marítimo Central da Marinha do Marrocos, e com o comodoro Omar Nasri, diretor da Escola Naval Real marroquina.

As discussões concentraram-se na exploração de oportunidades para ampliar a colaboração marítima e os intercâmbios de treinamento entre as duas marinhas.

De acordo com a nota, durante a visita de três dias, a tripulação do INS Sudarshini interagirá com integrantes da Marinha Real do Marrocos, receberá autoridades e convidados a bordo e participará de atividades profissionais e culturais voltadas ao fortalecimento da cooperação naval, dos laços diplomáticos e da boa vontade mútua.

A visita também proporciona experiência valiosa à tripulação e aos treinandos, ao mesmo tempo em que evidencia a ampliação do engajamento marítimo da Índia, sua projeção internacional e sua expertise em navegação oceânica.

Quatro navios da Marinha Indiana — INS Tabar, INS Tarkash, INS Sumedha e INS Tushil — já visitaram Casablanca, contribuindo significativamente para o aumento da confiança mútua e da interoperabilidade. Além disso, o contra-almirante Mohamed Tahin, inspetor da Marinha Real do Marrocos, visitou o Comando Naval do Sul da Marinha Indiana em novembro de 2025, como parte de sua agenda oficial no país, destacou o comunicado.