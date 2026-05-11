Isenção de vistos entre Brasil e China entra em vigor

247 - Os governos do Brasil e da China oficializaram a adoção de isenção recíproca de vistos para viagens de curta duração entre cidadãos dos dois países. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira (11) e terá validade até 31 de dezembro de 2026.

A informação foi divulgada em nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério do Turismo (MTur). Segundo o comunicado, cidadãos chineses poderão entrar no Brasil sem necessidade de visto para permanências de até 30 dias. Os brasileiros já podem viajar para a China sem visto desde maio de 2025.

Acordo vale para viagens de até 30 dias

O acordo contempla viagens com diferentes finalidades, incluindo turismo, negócios, atividades artísticas, culturais, recreativas e esportivas. A medida também abrange visitas familiares e participação em conferências, congressos e reuniões.

Segundo o governo brasileiro, a iniciativa representa mais um passo no fortalecimento das relações diplomáticas e econômicas entre Brasília e Pequim, além de facilitar o intercâmbio entre as populações dos dois países.

Governo aposta em aumento do turismo chinês

O governo federal avalia que a flexibilização das regras de entrada deve estimular o fluxo de turistas chineses no Brasil nos próximos meses. Em 2025, o país registrou recorde histórico no turismo internacional, com a entrada de 9.287.196 visitantes estrangeiros, conforme dados oficiais.

A expectativa é que a isenção de vistos amplie oportunidades para o setor turístico, além de favorecer áreas ligadas a negócios, entretenimento e eventos internacionais.

Relação bilateral ganha novo impulso cultural e econômico

O acordo também ocorre em meio às celebrações do “Ano Cultural Brasil-China”, iniciativa voltada ao fortalecimento das relações culturais entre os dois países. De acordo com o comunicado oficial, a medida deverá contribuir para aprofundar o intercâmbio bilateral e incentivar novas parcerias nas áreas cultural, econômica, artística e esportiva.