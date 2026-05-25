Lula abre fórum Brasil-África sobre cooperação universitária

247 - O presidente Lula (PT) abre nesta segunda-feira (25), em Brasília, o 1º Fórum de Reitores Brasil-África, encontro voltado a ampliar acordos acadêmicos, mobilidade estudantil e cooperação científica entre universidades brasileiras e africanas.

O presidente participa da abertura do evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), ao lado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A iniciativa reúne dirigentes de instituições de ensino superior dos dois lados do Atlântico com o objetivo de consolidar a educação superior como uma das bases da relação entre o Brasil e países africanos.

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o fórum conta também com apoio do Instituto Guimarães Rosa (IGR), vinculado ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).

A proposta central do encontro é fortalecer a cooperação internacional no ensino superior, aproximando universidades federais brasileiras de instituições africanas. As universidades do continente africano foram mobilizadas pela Association of African Universities (AAU), em uma articulação voltada à criação de novas parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas.

Atualmente, o Brasil mantém 235 acordos de cooperação com instituições de educação superior de 38 países africanos. Por meio do MEC, o governo busca aprofundar essas relações e ampliar as oportunidades de intercâmbio entre universidades brasileiras e africanas.

Entre os eixos previstos estão novos acordos institucionais, programas de mobilidade estudantil, intercâmbio científico e cooperação em áreas consideradas estratégicas. A pauta inclui agricultura, energias renováveis, mineração, petróleo e gás, setor aeroespacial, inteligência artificial e ciências humanas.

A programação segue até quarta-feira (27), com painéis temáticos, reuniões bilaterais, workshops e sessões voltadas à construção de novas parcerias universitárias. A expectativa é que o fórum funcione como uma plataforma de integração acadêmica, científica e tecnológica entre o Brasil e países africanos.

Ao fim do encontro, os compromissos e resultados discutidos serão reunidos na Carta de Brasília do 1º Fórum de Reitores Brasil-África. O documento deverá orientar os próximos passos da cooperação bilateral na área de educação superior.