Leão XIV alerta para riscos da IA e convoca humanidade a construir "civilização do amor"

247 - O Vaticano publicou a carta encíclica Magnifica Humanitas, do papa Leão XIV, um amplo documento voltado aos desafios éticos, sociais, econômicos e espirituais da era digital e da inteligência artificial. O texto foi divulgado oficialmente pela Santa Sé e marca uma das mais ambiciosas reflexões contemporâneas da Igreja Católica sobre tecnologia, democracia, trabalho, guerra e dignidade humana.

Inspirando-se na tradição da Doutrina Social da Igreja inaugurada por Leão XIII na histórica Rerum novarum (1891), o novo pontífice propõe uma atualização profunda do pensamento social católico diante das transformações provocadas pela inteligência artificial, pela digitalização da vida e pelo poder crescente das grandes plataformas tecnológicas.

Logo na introdução, Leão XIV apresenta a humanidade diante de uma “escolha decisiva”: “erguer uma nova torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos”. A imagem bíblica de Babel aparece ao longo do documento como símbolo de um modelo civilizacional baseado na idolatria da técnica, na concentração de poder e na desumanização.

“O verdadeiro progresso nasce sempre de um coração aberto ao outro, de uma inteligência disponível para ouvir, de uma vontade que procura mais o que une do que o que separa”, afirma o pontífice.

IA, poder privado e riscos para a democracia

Um dos eixos centrais da encíclica é a crítica à concentração de poder tecnológico nas mãos de grandes corporações privadas. Leão XIV afirma que o atual desenvolvimento da inteligência artificial não pode ser analisado apenas como avanço técnico, mas como transformação estrutural da própria vida humana e das relações sociais.

Segundo o papa, a humanidade vive uma “mudança de época” em que os sistemas digitais já moldam decisões econômicas, políticas e culturais em escala global.

“Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma”, escreve.

O documento alerta que o controle das plataformas digitais, dos dados e da infraestrutura tecnológica deixou de ser predominantemente estatal e passou a ser exercido por atores privados transnacionais com capacidade superior à de muitos governos nacionais.

Para Leão XIV, isso cria um novo tipo de poder “mais difícil de discernir, gerir e orientar para o bem comum”.

A encíclica também adverte para os riscos da manipulação informacional, da vigilância algorítmica e da erosão democrática causada pelas tecnologias digitais.

“O desinteresse pela verdade leva, lenta mas inexoravelmente, a deslizar para o totalitarismo”, afirma o texto.

'A IA não conhece o amor"

Ao abordar especificamente a inteligência artificial, Leão XIV reconhece os benefícios potenciais da tecnologia em áreas como saúde, educação, comunicação e gestão pública. Contudo, insiste em que nenhum sistema artificial pode substituir a experiência humana fundamental.

“As ditas inteligências artificiais não vivem uma experiência, não possuem um corpo, não passam pela alegria e pela dor, não amadurecem nas relações, não conhecem internamente o que significa amor”, afirma.

O pontífice critica duramente visões transumanistas e pós-humanistas que defendem a superação biológica da condição humana por meio da tecnologia.

“Tudo o que se apresenta como ‘limite’ — incapacidade, doença, velhice, sofrimento, vulnerabilidade — tende a ser interpretado como defeito a corrigir”, observa.

Segundo a encíclica, essa lógica ameaça destruir a própria essência da humanidade ao transformar pessoas em objetos de otimização tecnológica e eficiência econômica.

Trabalho, desemprego e economia digital

A transformação do trabalho na era da IA ocupa espaço central no documento. Leão XIV alerta que a automação e os modelos digitais podem ampliar desigualdades e produzir desemprego estrutural em massa se forem guiados apenas pela lógica do lucro.

“O objetivo de maiores lucros não pode justificar escolhas que sacrifiquem sistematicamente o emprego”, afirma.

O papa denuncia também a vigilância automatizada sobre trabalhadores e o risco de desqualificação humana em ambientes laborais dominados por algoritmos.

Em contraposição, propõe políticas públicas de requalificação profissional, redistribuição social e fortalecimento de direitos trabalhistas.

A encíclica defende ainda novos indicadores econômicos que ultrapassem o PIB e considerem dignidade humana, sustentabilidade ambiental e justiça social.

Crítica à cultura da guerra

Outro eixo forte do texto é a denúncia da militarização global e da normalização da guerra.

Leão XIV afirma que o mundo vive uma “cultura do poder” baseada na lógica da força, do armamentismo e da competição geopolítica permanente.

“A guerra nunca é inevitável, as armas podem e devem ser silenciadas”, escreve.

O documento critica explicitamente a expansão da indústria bélica, o avanço das armas autônomas movidas por IA e a lógica da dissuasão nuclear.

“A decisão de recorrer à força letal não pode ser delegada em processos automatizados”, alerta.

O papa também condena ataques contra civis, hospitais e escolas, defendendo que a Igreja deve “assumir o olhar das vítimas”.

Defesa dos pobres, migrantes e excluídos

Fiel à tradição social católica recente, Magnifica Humanitas reafirma a centralidade dos pobres, migrantes, trabalhadores precarizados e povos marginalizados.

“O modo como tratamos os migrantes revela se a nossa noção de justiça é realmente humana”, afirma o texto.

Leão XIV também denuncia novas formas de colonialismo digital, exploração de dados e escravidão contemporânea associadas às cadeias produtivas da tecnologia.

A encíclica menciona explicitamente crianças e adolescentes submetidos a trabalhos perigosos na extração de minerais utilizados na indústria digital.

Educação, verdade e ecologia da comunicação

O documento dedica ampla reflexão à crise da verdade e ao impacto das redes sociais na formação das novas gerações.

Segundo o pontífice, a velocidade da informação e a dependência digital podem comprometer o pensamento crítico, a liberdade interior e a capacidade humana de reflexão profunda.

“A rapidez e a facilidade com que se obtém uma resposta correm o risco de extinguir o desejo de colocar perguntas”, afirma.

Leão XIV defende uma “ecologia da comunicação”, baseada em responsabilidade ética, verificação dos fatos e promoção do diálogo.

Também propõe uma “aliança educativa” entre famílias, escolas, comunidades religiosas e instituições públicas para enfrentar os desafios da cultura digital.

"Civilização do amor"

Ao longo da encíclica, Leão XIV retoma e atualiza o conceito de “civilização do amor”, desenvolvido por São Paulo VI e aprofundado por pontífices posteriores.

Para o papa, a humanidade encontra-se diante de uma bifurcação histórica: aprofundar a lógica tecnocrática e bélica de Babel ou reconstruir relações humanas baseadas na fraternidade, na solidariedade e na dignidade.

“A civilização do amor não é uma utopia ingénua, mas um projeto exigente”, escreve.

Na conclusão, o pontífice faz um apelo direto aos fiéis, governantes, cientistas, educadores e cidadãos do mundo inteiro.

“Não tenhamos medo de sujar as mãos no canteiro de obras do nosso tempo”, afirma.

Leão XIV encerra a encíclica convocando a humanidade a “permanecer profundamente humana” diante das transformações tecnológicas em curso.

“Na era da inteligência artificial, temos o dever urgente de salvaguardar com amor essa magnífica humanidade que jamais alguma máquina poderá substituir no seu esplendor”, conclui.