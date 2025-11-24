Lula discute cooperação com presidente de Moçambique

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (24) de uma reunião bilateral com o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, em Maputo, capital do país africano. O encontro integra a visita de trabalho de um dia que o chefe de Estado brasileiro realiza em território moçambicano.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a passagem de Lula por Moçambique tem como foco uma série de compromissos oficiais, incluindo a conversa com Chapo e a participação em cerimônia acadêmica na Universidade Pedagógica de Moçambique, onde será homenageado.

Na avaliação de Lula, a agenda bilateral abrange uma gama ampla de temas. "Vamos avançar em temas como assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos, além de temas da agenda internacional", afirmou o presidente brasileiro ao detalhar os pontos centrais do diálogo com o líder moçambicano.

Realizo hoje visita de trabalho a Moçambique. Vamos avançar em temas como assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos, além de temas da agenda internacional, como Comunidade dos Países de Língua… pic.twitter.com/0S5U620Qq8 November 24, 2025

Entre os assuntos previstos estão o enfrentamento à pobreza, a mudança climática e a atuação conjunta na comunidade dos países de língua portuguesa. Esses tópicos, segundo o presidente, fazem parte de uma pauta mais ampla que busca fortalecer a articulação entre Brasil e Moçambique em áreas sociais, econômicas e ambientais.

Lula chegou a Maputo no domingo (23), vindo diretamente de Joanesburgo, na África do Sul, onde participou do encontro de líderes do G20. A agenda em Moçambique foi organizada em sequência à cúpula, concentrando em um curto período as reuniões e cerimônias oficiais com autoridades locais.

Na programação desta segunda-feira, o presidente brasileiro receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Moçambique. A homenagem acadêmica integra a visita oficial de um dia e encerra a passagem de Lula pelo país, marcada pela combinação de compromissos políticos e atividades institucionais.