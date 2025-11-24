Cooperação BRICS: África do Sul quer conhecer programas do Brasil contra a fome

247 – A cooperação entre Brasil e África do Sul ganhou novo impulso em Joanesburgo, durante reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. A informação foi divulgada pelo RT Brasil, que acompanhou os desdobramentos do encontro realizado às margens da cúpula do G20, que ocorrerá nos próximos dias na cidade sul-africana.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula convidou Ramaphosa para visitar o Brasil no início de 2026, com o objetivo de participar de um amplo seminário empresarial entre os dois países. O presidente destacou que “a balança comercial não condiz com o tamanho das duas economias” — um diagnóstico que ambos concordam ser urgente superar.

Ramaphosa quer conhecer políticas brasileiras de combate à fome

A resposta do presidente sul-africano foi imediata e positiva. “O presidente Ramaphosa aceitou o convite e manifestou interesse em conhecer as políticas de inclusão social do Brasil e de promoção da segurança alimentar”, diz a nota oficial.

O interesse da África do Sul nos programas brasileiros, especialmente no combate à fome e no fortalecimento da segurança alimentar, reforça o papel do Brasil como referência global nessas áreas e destaca a importância da agenda social no âmbito do BRICS ampliado.

Reconhecimento internacional da COP30 e do G20 sul-africano

Durante a conversa, Ramaphosa elogiou o “forte componente de participação social” da COP30, realizada em Belém. Lula, por sua vez, reconheceu o trabalho da África do Sul na condução da presidência do G20 e ressaltou os avanços obtidos pelo país ao longo do ano.