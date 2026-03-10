TV 247 logo
      Buscar
      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
      HOME > Sul Global

      Lula discute cooperação energética em ligação com presidente da Namíbia

      Conversa telefônica abordou investimentos, fortalecimento das relações bilaterais e possibilidade de futuras visitas oficiais entre Brasília e Windhoek

      Netumbo Nandi-Ndaitwah e Lula (Foto: Reuters/Stringer | Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone na manhã desta terça-feira (10) com a presidente da Namíbia, Netumbo Nadi-Ndaitwah, em diálogo voltado ao fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. Durante a ligação, os dois líderes demonstraram interesse em ampliar a cooperação e estimular investimentos conjuntos, especialmente no setor de energia, segundo informou o Palácio do Planalto.

      De acordo com o comunicado publicado no site do Planalto, Lula destacou a importância histórica da parceria entre Brasil e Namíbia, ressaltando iniciativas que consolidaram a cooperação entre as duas nações ao longo dos anos.

      Um dos pontos mencionados pelo presidente brasileiro foi a colaboração entre as Marinhas dos dois países. Lula lembrou que essa parceria é frequentemente apontada como um exemplo bem-sucedido de cooperação Sul-Sul, modelo de colaboração entre países em desenvolvimento voltado ao intercâmbio técnico e institucional.

      Além da agenda voltada à energia e à cooperação institucional, os dois chefes de Estado discutiram a possibilidade de futuras visitas oficiais. Conforme a nota divulgada pelo governo brasileiro, foram mencionadas possíveis agendas bilaterais tanto em Brasília quanto em Windhoek, capital da Namíbia, em datas que ainda serão definidas pelas autoridades dos dois países.

      Artigos Relacionados

      Tags