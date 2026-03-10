Lula discute cooperação energética em ligação com presidente da Namíbia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone na manhã desta terça-feira (10) com a presidente da Namíbia, Netumbo Nadi-Ndaitwah, em diálogo voltado ao fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. Durante a ligação, os dois líderes demonstraram interesse em ampliar a cooperação e estimular investimentos conjuntos, especialmente no setor de energia, segundo informou o Palácio do Planalto.

De acordo com o comunicado publicado no site do Planalto, Lula destacou a importância histórica da parceria entre Brasil e Namíbia, ressaltando iniciativas que consolidaram a cooperação entre as duas nações ao longo dos anos.

Um dos pontos mencionados pelo presidente brasileiro foi a colaboração entre as Marinhas dos dois países. Lula lembrou que essa parceria é frequentemente apontada como um exemplo bem-sucedido de cooperação Sul-Sul, modelo de colaboração entre países em desenvolvimento voltado ao intercâmbio técnico e institucional.

Além da agenda voltada à energia e à cooperação institucional, os dois chefes de Estado discutiram a possibilidade de futuras visitas oficiais. Conforme a nota divulgada pelo governo brasileiro, foram mencionadas possíveis agendas bilaterais tanto em Brasília quanto em Windhoek, capital da Namíbia, em datas que ainda serão definidas pelas autoridades dos dois países.