Microsoft diz estar no caminho para investir US$ 50 bilhões em iniciativa de IA no Sul Global

247 - A Microsoft informou à Reuters nesta quarta-feira (18) que está “no caminho” de aplicar US$ 50 bilhões até o final da década em iniciativas de inteligência artificial voltadas a países do Sul Global, expressão usada para descrever nações em desenvolvimento, emergentes ou de renda mais baixa, em sua maioria localizadas no hemisfério sul.

O anúncio foi feito durante a cúpula de IA em Nova Délhi, que reúne executivos de grandes empresas de tecnologia e líderes globais para discutir o impacto e a expansão da inteligência artificial no mundo.

A estratégia da Microsoft inclui ampliar a presença de tecnologia de IA nesses mercados emergentes, reforçando a infraestrutura digital e fomentando capacidades locais de inovação. A companhia já tinha anunciado anteriormente investimentos de US$ 17,5 bilhões em IA na Índia, um dos mercados de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo.

O conceito de Sul Global abrange países que tradicionalmente enfrentam desafios em acesso à tecnologia de ponta e infraestrutura digital. A iniciativa da Microsoft se insere em um cenário de competição acentuada entre grandes empresas de tecnologia para ampliar o uso e a adoção de ferramentas de inteligência artificial globalmente.

Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que o foco em mercados emergentes pode ajudar a reduzir a lacuna tecnológica entre regiões desenvolvidas e em desenvolvimento, promovendo maior inclusão digital em setores-chave da economia.

A expansão da IA no Sul Global ocorre em meio a um movimento mais amplo de investimentos corporativos que visam intensificar a presença de soluções inteligentes em diversos países, incluindo aqueles da América Latina, África e Sudeste Asiático, reforçando a importância estratégica dessas regiões para o futuro da tecnologia.