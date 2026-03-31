Modi inaugura museu jainista em Gujarat e lança pacote de obras de mais de US$ 2,4 bilhões

247 – O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inaugurou nesta terça-feira, 31 de março, o Samrat Samprati Museum, em Koba Tirth, no campus do Mahavir Jain Aradhana Kendra, em Gandhinagar, no estado de Gujarat. A informação foi divulgada pela agência ANI, que também detalhou a agenda do premiê, marcada pelo lançamento, inauguração e entrega de projetos avaliados em mais de US$ 2,4 bilhões.

A cerimônia ocorreu por ocasião do Mahavir Jayanti, data sagrada do calendário jainista. Batizado em homenagem a Samrat Samprati, neto do imperador Ashoka, o museu apresenta o legado histórico, cultural e espiritual do jainismo, uma das tradições religiosas mais antigas da Índia.

Museu destaca herança espiritual e cultural do jainismo

Instalado em Koba Tirth, local de relevância religiosa, o Samrat Samprati Museum foi concebido como um espaço de preservação e difusão da tradição jainista. A iniciativa reforça a valorização do patrimônio cultural e espiritual da Índia, especialmente em datas simbólicas como o Mahavir Jayanti.

A escolha do nome remete a uma figura histórica associada à expansão do jainismo, o que amplia o significado político e cultural da inauguração.

Pacote de infraestrutura ultrapassa US$ 2,4 bilhões

Além do museu, Modi seguiu para Vav-Tharad, onde lançou e inaugurou uma série de projetos em Gujarat, com investimentos superiores a US$ 2,4 bilhões.

Entre os destaques está a inauguração da via expressa Ahmedabad-Dholera, construída a um custo de mais de US$ 610 milhões. A rodovia é considerada estratégica para melhorar a conectividade e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Também foram lançadas obras rodoviárias importantes, como o desvio de quatro faixas entre Idar e Badoli e a modernização do trecho Dholavira-Mauvana-Vauva-Santalpur.

Mobilidade urbana ganha impulso com novos viadutos

A agenda incluiu projetos para aliviar o tráfego e melhorar a mobilidade urbana, como o viaduto no entroncamento de Bhaijipura, na estrada Gandhinagar-Koba-Aeroporto.

Outro destaque foi a inauguração da ponte elevada no entroncamento PDPU. A via que conecta Gandhinagar ao aeroporto registra fluxo diário superior a 140 mil veículos, o que torna essas intervenções essenciais para garantir fluidez no trânsito.

Energia renovável recebe investimentos de cerca de US$ 440 milhões

No setor energético, foram inaugurados projetos de transmissão, incluindo a Khavda Pooling Station-2, voltados ao escoamento de 4,5 GW de energia renovável.

O investimento total nessas iniciativas é de aproximadamente US$ 440 milhões, com foco na ampliação da capacidade de transmissão e na integração de fontes limpas ao sistema elétrico.

Ferrovias ampliam conectividade regional

No setor ferroviário, Modi entregou o projeto de duplicação Kanalus-Jamnagar (28 km), parte de um programa maior de 111,20 km, além da quadruplicação do trecho Gandhidham-Adipur (10,69 km).

Também foi inaugurado o projeto de conversão de bitola entre Himmatnagar e Khedbrahma (54,83 km), além do lançamento de um novo serviço ferroviário na região.

Projetos urbanos e de saúde somam cerca de US$ 640 milhões

Foram anunciados 44 projetos de desenvolvimento urbano em Gujarat, com investimentos de aproximadamente US$ 640 milhões.

Na área de saúde, foi inaugurado um Rain Basera com 858 leitos no Civil Hospital de Asarwa, em Ahmedabad, além de unidades semelhantes em Gandhinagar.

Também foi entregue um alojamento estudantil público em Vejalpur, ampliando a infraestrutura social do estado.

Turismo e cultura recebem novos investimentos

Entre os projetos turísticos inaugurados estão o espetáculo de luz e som em Rani ki Vav, em Patan, e a projeção em tela d’água no lago Sharmishtha, em Vadnagar.

Também foram lançadas obras em locais religiosos como Balaram Mahadev e Vishweshwar Mahadev, com foco na valorização do patrimônio cultural e no estímulo ao turismo.

Abastecimento de água e urbanismo completam pacote

Dois grandes projetos de dutos de água foram anunciados, com investimento de cerca de US$ 215 milhões, incluindo o Kasara-Dantiwada Pipeline e o Dindrol-Mukteshwar Pipeline.

Além disso, foram lançados três projetos de expansão do Sabarmati Riverfront, com investimentos de aproximadamente US$ 120 milhões, reforçando a estratégia de revitalização urbana.

Gujarat como vitrine de desenvolvimento

A agenda de Modi em Gujarat reforça o papel do estado como vitrine de grandes projetos de infraestrutura, energia e urbanização na Índia.

A combinação entre inaugurações simbólicas, como o museu jainista, e investimentos bilionários evidencia uma estratégia que articula identidade cultural e desenvolvimento econômico, projetando Gujarat como um dos principais polos de crescimento do país.