Ola Electric lança sistema residencial shakti com células indianas de nova geração

247 - A Ola Electric anunciou a saída da primeira unidade de seu novo sistema residencial de armazenamento de energia, batizado de Shakti, diretamente de sua gigafábrica localizada em Krishnagiri, no estado indiano de Tamil Nadu. O lançamento representa um passo estratégico da empresa para além do setor automotivo e sinaliza a ampliação do uso da plataforma de células 4680 Bharat, desenvolvidas com tecnologia nacional.

A informação foi divulgada inicialmente pela agência ANI, com base em comunicado oficial da companhia e em registros apresentados à bolsa de valores. Segundo a Ola Electric, o Shakti inaugura a atuação da empresa no mercado indiano de sistemas residenciais de armazenamento de energia (BESS) e propõe um novo modelo de acesso e consumo energético, voltado a residências, propriedades rurais e pequenos negócios.

Desenvolvido e fabricado integralmente na gigafábrica da empresa, o sistema reflete, de acordo com a Ola Electric, anos de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, processos avançados de manufatura e fortalecimento da cadeia de suprimentos. O projeto aposta na localização da produção como eixo central de inovação tecnológica e competitividade industrial.

O cofundador e diretor-executivo da Ola, Bhavish Aggarwal, destacou o avanço da divisão de células da companhia em uma publicação na rede social X. “A primeira Ola Shakti sai da linha de produção da nossa gigafábrica! Nosso negócio de células está ganhando escala com P&D totalmente indiano. Pesquisado na Índia, projetado na Índia, feito na Índia”, afirmou.

De acordo com o comunicado da empresa, o Ola Shakti foi projetado para oferecer padrões de segurança equivalentes aos do setor automotivo, alta eficiência energética e custo zero de operação e manutenção. O sistema se diferencia de inversores convencionais de chumbo-ácido e de geradores a diesel por contar com tempo de comutação instantâneo de 0 milissegundos, operar em uma faixa ampla de tensão de entrada — entre 200V e 240V — e proteger equipamentos contra oscilações elétricas.

Outro destaque é o conjunto de baterias com classificação IP67, testadas para resistência à poeira, à água e às condições típicas das monções indianas. Segundo a empresa, o equipamento também é à prova de vazamentos, ampliando a segurança em ambientes residenciais e rurais.

A Ola Electric afirma ainda que o Shakti incorpora uma camada digital avançada, permitindo uma gestão inteligente do consumo energético. “Os clientes terão controle em tempo real sobre o status da bateria e o fluxo de energia, aprenderão padrões de uso para otimizar automaticamente o consumo e receberão insights acionáveis para ajudar a economizar dinheiro e energia”, informou a companhia em seu comunicado.

Em declaração oficial, um porta-voz da empresa ressaltou o papel estratégico do produto para o futuro energético do país. “Alimentado pela nossa célula 4680 Bharat de origem nacional, o Ola Shakti torna o armazenamento de energia confiável, acessível e inteligente disponível para todas as casas, fazendas e empresas da Índia. Isso não é apenas um novo produto, é um bloco fundamental para a independência energética da Índia e para um futuro movido por energia limpa, descentralizada e sob demanda”, afirmou.

Conforme os dados apresentados no registro enviado à bolsa, o Ola Shakti será comercializado em quatro configurações: 1kW/1,5kWh; 1kW/3kWh; 3kW/5,2kWh; e 6kW/9,1kWh. O sistema é capaz de alimentar aparelhos como ar-condicionado, geladeiras, fogões de indução, bombas agrícolas e equipamentos de comunicação. O tempo de recarga pode chegar a apenas duas horas, com autonomia de até uma hora e meia em carga total. As reservas já estão disponíveis no site da Ola Electric mediante pagamento inicial de 999 rúpias indianas.