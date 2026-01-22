Produção de grãos da China atinge recorde histórico em 2025

247 - A China alcançou um novo recorde na produção de grãos em 2025, mesmo enfrentando períodos de seca, enchentes e chuvas prolongadas em diferentes regiões do país. Os dados oficiais indicam que o desempenho reforça a segurança alimentar chinesa e evidencia os efeitos da modernização do setor agrícola, que segue em ritmo acelerado, segundo a agência estatal Xinhua.

De acordo com o Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais, a produção total de grãos chegou a cerca de 714,9 milhões de toneladas em 2025, um aumento de 8,4 milhões de toneladas em relação ao ano anterior. Com esse resultado, o país manteve o volume acima de 700 milhões de toneladas pelo segundo ano consecutivo, consolidando um patamar histórico para o setor.

Durante entrevista coletiva, o vice-ministro da Agricultura e dos Assuntos Rurais, Zhang Xingwang, destacou o esforço necessário para alcançar o resultado. “Essa conquista não foi fácil”, afirmou. Segundo ele, a maior parte do crescimento veio das colheitas de outono, responsáveis por mais de 90% do aumento anual da produção de grãos.

O avanço foi puxado principalmente pelas províncias do nordeste da China, pela Região Autônoma da Mongólia Interior e por Xinjiang. Juntas, essas áreas responderam por quase 70% do crescimento nacional. Entre as culturas, o milho teve papel central, representando cerca de 75% do incremento total registrado no período.

Os dados apresentados também mostram estabilidade na produção de soja, que atingiu 20,91 milhões de toneladas em 2025, mantendo-se acima da marca de 20 milhões de toneladas pelo quarto ano consecutivo. Já a produção combinada de carne suína, bovina, ovina e de aves chegou a 100,72 milhões de toneladas, um crescimento anual de 4,2%.

Zhang atribuiu parte expressiva desses resultados à rápida incorporação de novas tecnologias no campo. “A produtividade tem sido impulsionada pelos avanços em máquinas agrícolas, pela agricultura inteligente e pela ampliação do uso de tecnologias de baixa altitude”, disse o vice-ministro, em referência, entre outros fatores, ao uso crescente de drones.

Segundo o ministério, em 2025 a taxa de contribuição do progresso científico e tecnológico agrícola ultrapassou 64%, enquanto o índice de mecanização abrangente do cultivo e da colheita chegou a 76,7%. A frota chinesa de drones agrícolas superou 300 mil unidades, com área de operação anual acima de 460 milhões de mu, o equivalente a cerca de 30,67 milhões de hectares.

O fortalecimento do setor agrícola também teve impacto direto na renda e nas condições de vida no meio rural. Dados oficiais apontam que o valor agregado da produção das principais indústrias de processamento de alimentos agrícolas e derivados cresceu 5,6% em 2025. Ao mesmo tempo, novos segmentos, como turismo rural e comércio eletrônico, continuaram em expansão, ampliando oportunidades de emprego no interior do país. A renda disponível per capita dos moradores rurais registrou aumento real de 6%.

As melhorias se estenderam à infraestrutura e aos serviços públicos. A cobertura de banheiros sanitários no campo subiu para cerca de 77%, enquanto investimentos contínuos em educação, saúde e assistência a idosos contribuíram para elevar a qualidade de vida nas áreas rurais.

Outro destaque foi a consolidação dos avanços no combate à pobreza. Atualmente, 832 condados que superaram a linha da pobreza desenvolvem de duas a três indústrias líderes, com forte efeito multiplicador na economia local. O emprego entre a população retirada da pobreza permaneceu estável, com mais de 30 milhões de pessoas ocupadas pelo quinto ano consecutivo.

Ao projetar os próximos passos, Zhang afirmou que o ministério pretende acelerar a modernização agrícola e rural e aprofundar a revitalização do campo. “Vamos concentrar esforços em estabilizar o fornecimento de grãos e de produtos agrícolas essenciais, fortalecer a inovação científica e tecnológica, aumentar a renda dos agricultores, melhorar o ambiente de vida rural e evitar um retorno em larga escala à pobreza”, declarou.

Segundo ele, reformas estruturais também serão ampliadas para liberar novo impulso ao desenvolvimento rural, incluindo a expansão de projetos-piloto que estendem os contratos de uso da terra agrícola por mais 30 anos, medida vista como fundamental para garantir estabilidade, investimentos de longo prazo e crescimento sustentável no campo chinês.