TV 247 logo
      Buscar
      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
      HOME > Sul Global

      Setor espacial indiano crescerá para US$ 45 bilhões nos próximos 10 anos

      Setor se tornará um importante impulsionador da economia indiana

      Bandeira da Índia (Foto: Reuters)

      247 - O setor espacial da Índia deverá crescer de US$ 8 bilhões (mais de R$ 42 bilhões) para US$ 45 bilhões (cerca de R$ 238 bilhões) nos próximos 10 anos, afirmou o ministro de Estado para Ciência e Tecnologia, Jitendra Singh, durante um evento sobre o desenvolvimento da indústria em Nova Délhi, informou a TV BRICS.

      Segundo o ministro, o setor se tornará um importante impulsionador da economia indiana, como demonstrado pelo desenvolvimento contínuo de tecnologias e aplicações espaciais. Singh destacou que as reformas no setor realizadas nos últimos cinco anos foram fundamentais para o crescimento da economia espacial.

      Durante o evento, o capitão Shubhanshu Shukla, o primeiro indiano a viajar para a Estação Espacial Internacional, foi homenageado, simbolizando o orgulho do país na exploração do espaço.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Artigos Relacionados

      Tags