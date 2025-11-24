Setor espacial indiano crescerá para US$ 45 bilhões nos próximos 10 anos

247 - O setor espacial da Índia deverá crescer de US$ 8 bilhões (mais de R$ 42 bilhões) para US$ 45 bilhões (cerca de R$ 238 bilhões) nos próximos 10 anos, afirmou o ministro de Estado para Ciência e Tecnologia, Jitendra Singh, durante um evento sobre o desenvolvimento da indústria em Nova Délhi, informou a TV BRICS.



Segundo o ministro, o setor se tornará um importante impulsionador da economia indiana, como demonstrado pelo desenvolvimento contínuo de tecnologias e aplicações espaciais. Singh destacou que as reformas no setor realizadas nos últimos cinco anos foram fundamentais para o crescimento da economia espacial.



Durante o evento, o capitão Shubhanshu Shukla, o primeiro indiano a viajar para a Estação Espacial Internacional, foi homenageado, simbolizando o orgulho do país na exploração do espaço.