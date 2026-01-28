Universidade Fudan, na China, lança curso em governança global totalmente em inglês

247 - A Universidade Fudan, em Xangai, está ampliando o seu currículo de educação internacional com o lançamento do curso de graduação Organizações Internacionais e Governança Global, ministrado integralmente em inglês e com início previsto para setembro de 2026, informou a TV BRICS. A iniciativa integra a estratégia da instituição de fortalecer a cooperação acadêmica e atrair estudantes interessados em temas globais e na formulação de políticas internacionais.



O curso será oferecido pela Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas e terá uma grade curricular com duração de quatro anos. A segunda janela de inscrições para candidatos internacionais estará aberta entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2026.

A proposta curricular é voltada ao estudo das estruturas, normas e práticas que fundamentam a cooperação internacional. De acordo com a descrição do programa, o bacharelado combina formação teórica com a análise de temas globais de políticas públicas, com ênfase no desenvolvimento de competências práticas para a resolução de problemas em contextos internacionais.

O curso é direcionado a estudantes interessados em seguir carreiras em organizações internacionais, órgãos governamentais, entidades não governamentais ou em setores empresariais com atuação global. Também oferece uma base acadêmica consistente para aqueles que pretendem prosseguir com estudos de pós-graduação em áreas correlatas.

A Universidade Fudan já havia lançado anteriormente iniciativas educacionais voltadas à cooperação multilateral, incluindo programas associados à agenda do BRICS, que registraram crescente procura por parte de estudantes estrangeiros. Segundo a instituição, o novo bacharelado dá continuidade a essa trajetória, reforçando o papel da universidade como um centro acadêmico de alcance global e como uma plataforma de intercâmbio educacional internacional.