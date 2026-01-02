Venezuela e China fortalecem aliança estratégica

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu nesta sexta-feira (2), no Palácio de Miraflores, Qiu Xiaoqil, enviado especial do presidente da China, Xi Jinping, com o objetivo de fortalecer as relações diplomáticas entre as duas nações e consolidar a nova ordem mundial multipolar, informou a teleSUR.

O encontro ocorre em um contexto geopolítico-chave, no qual ambas as nações mantêm uma postura firme de resistência diante das medidas coercitivas unilaterais dos Estados Unidos contra Caracas.

“Fico muito feliz em saudá-los. Obrigado pela felicidade. E agradecer ao presidente Xi Jinping sempre por sua irmandade. Como irmão mais velho… E por sua mensagem tão contundente de líder para o mundo… sempre aguardamos sua mensagem no dia 31 de dezembro”, disse Maduro.

Atualmente, sob a liderança de Maduro e Xi Jinping, ambos os países aprofundam sua cooperação com a assinatura de 600 acordos bilaterais sob o lema “Associação Estratégica à Prova de Tudo e em Todo o Tempo”, voltada para enfrentar ameaças imperiais e promover o desenvolvimento conjunto do Sul Global.