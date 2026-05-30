Craque Neto detona jornalista que fingiu desemprego como jogada de marketing para Copa: “que fake news idiota” (vídeo)

247 - O ex-jogador e apresentador Craque Neto criticou publicamente Tino Marcos depois que o ex-repórter da Globo publicou um vídeo afirmando que estava “precisando trabalhar” e, em seguida, revelou que a gravação fazia parte de uma ação publicitária para divulgar seu novo programa no Porta dos Fundos.

A reação do apresentador da Band ocorreu após ele afirmar que levou a declaração de Tino Marcos a sério. Segundo Neto, o suposto pedido de ajuda mobilizou conversas internas na emissora e chegou a gerar a possibilidade de uma oportunidade para o jornalista.

O episódio começou quando Tino Marcos publicou um vídeo dizendo que estava fora do mercado havia mais de cinco anos e que precisava voltar a trabalhar. A fala gerou repercussão entre profissionais da comunicação e admiradores de sua trajetória no jornalismo esportivo.

Pouco depois, no entanto, o jornalista revelou que a publicação fazia parte da divulgação de “Aquele Campeonato”, novo projeto do Porta dos Fundos. Após o anúncio, ele alterou a legenda do vídeo e escreveu: “Não me levem a sério! A culpa é do Porta dos Fundos. E vejam o post seguinte, por favor”.

A revelação irritou Craque Neto, que disse ter se sensibilizado com a situação apresentada inicialmente por Tino Marcos. O apresentador afirmou que chegou a conversar com Sidney e com uma pessoa importante da Band sobre a possibilidade de abrir espaço para o ex-repórter.

“Ô, Tino Marcos, pô, que coisa desagradável que você fez. Aí você falou que tava precisando de emprego. Aí eu com o Sidney aí falei: “Olhe, que que eu fiz? Pô, vamos ligar para ele para a gente pelo menos na Rádio Caquinho Neto”. Aí uma pessoa importante aqui da Band me ligou ontem à noite, que eu contei para você, na Cascão. Falou: “Ó, convida ele para vir aqui, quem sabe ele não cabe aqui nos dois abrigos”. Eu falei: “Tá bom, tá bom. Aí vou ligar para você, aí você vem com esse fake news, idiota. Você, cara, fazer uma idiotice dessa Parabéns, viu?”, disse Neto.

A crítica de Neto teve como ponto central o uso de uma situação sensível, como a busca por trabalho, para promover uma campanha de divulgação. Para o apresentador, a peça publicitária acabou confundindo quem acompanhou o vídeo inicial e acreditou que Tino Marcos estivesse, de fato, em dificuldade profissional.

Tino Marcos deixou a Globo após uma longa carreira no jornalismo esportivo e passou a desenvolver novos projetos fora da emissora. A ação envolvendo o Porta dos Fundos marcou a divulgação de sua nova participação em conteúdo voltado ao universo do futebol.