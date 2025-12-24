Roberta Miranda debocha de boicote à Havaianas feito por bolsonaristas: “uma loucura” (vídeo)

247 - A polêmica em torno da nova campanha da Havaianas segue provocando reações nas redes sociais e no meio artístico. Desta vez, quem resolveu comentar o episódio foi a cantora Roberta Miranda, que debochou das críticas e do boicote promovido por bolsonaristas pós o comercial estrelado pela atriz Fernanda Torres.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Roberta Miranda riu do movimento de consumidores que passaram a cortar ou descartar chinelos da marca como forma de protesto. “Gente, desculpa mas olha… Eu me acabo de rir! Realmente, tá uma loucura. O povo tá indo na 25 de março, tá indo em alguns lugares, comprando Havaianas pra cortar e jogar no lixo”, disse a artista, em tom de deboche.

A cantora também usou o momento para defender mais diálogo e respeito entre pessoas com posições políticas diferentes. “Eu não aguento uma coisa dessa, gente, as pessoas estão ficando loucas, loucas. Meu Deus do céu! Eu tenho uma família que eu amo, eles têm o partido, a preferência política deles, eu respeito e eles respeitam a minha, agora, chegar ao cúmulo… Pelo amor de Deus!”, completou.

A reação bolsonarista começou no fim de semana, quando apoiadores se irritaram com um trocadilho feito por Fernanda Torres no comercial divulgado nas redes da marca. No vídeo, a atriz afirma que não deseja que os brasileiros comecem 2026 “com o pé direito”. Apesar do tom humorístico, parte do público alegou que a frase seria uma provocação ideológica.