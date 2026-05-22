Thiago Leifert é detonado após sugerir demissão de jornalistas que criticaram a convocação de Neymar: "puxa saco censor"

247 - O jornalista Thiago Leifert detonou jornalistas que ousaram criticar uma possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo 2026. De acordo com o ex-global, que estava visivelmente irritado, a atitude foi tão absurda que a demissão seria a melhor saída para os profissionais que condenaram uma possível convocação do jogador do Santos.

A reação dos internautas foi imediata. Nos comentários “puxa saco, sabujo, lambe botas, playboy mimado, censor”, foram destaque nas curtidas.

“O que aconteceu com você, Thiago? Não aceita mais o contraditório? Tem que pensar igual a você? Pedindo demissão dos colegas que não levariam Neymar para Copa? Que é isso? Virou censor da imprensa? Virou patrulheiro da opinião alheia? Há vários ex-jogadores que também achavam que ele não devia ir. Sabia? O jornalismo que você diz prezar é justamente esse que você está desprezando”, desabafou um usuário do X ao compartilhar o vídeo.

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