Aeroportos do Centro-Oeste superam 1 milhão de passageiros em outubro

247 - Os aeroportos do Centro-Oeste movimentaram 1,09 milhão de passageiros em voos domésticos ao longo de outubro de 2025, segundo dados registrados pela ANAC. O volume representa avanço de 6,5% frente ao mesmo período do ano anterior, mantendo o ritmo de expansão da aviação regional.

Brasília segue como principal porta de entrada e saída da região, responsável por 63,84% de todo o fluxo de passageiros. Em seguida aparecem Goiânia, com 15,43%, Cuiabá/Várzea Grande, com 10,76%, e Campo Grande, com 5,62%. A posição estratégica do Centro-Oeste, que conecta diferentes polos econômicos do país, sustenta o crescimento tanto do transporte de passageiros quanto da movimentação de cargas.

A expansão ocorre em meio ao pacote de investimentos federais previsto para 2025, que soma R$ 625 milhões destinados à ampliação e modernização de aeroportos da região. As obras incluem novas pistas, reforço da infraestrutura e melhorias operacionais.

No transporte de cargas, Brasília também lidera, concentrando 68,18% do volume total movimentado no período. Cuiabá aparece em segundo lugar, com 13,17%, seguida por Goiânia, com 12,73%. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, a modernização aeroportuária tem reduzido custos logísticos e ampliado a eficiência no escoamento de produtos agrícolas, manufaturados e insumos industriais.