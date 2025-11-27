Ministério realiza leilão para concessões de 13 aeroportos

247 - O Ministério de Portos e Aeroportos concluiu nesta quinta-feira (27) o leilão que define a concessão de 13 aeroportos regionais em diferentes estados brasileiros. A sessão foi conduzida na B3, em São Paulo, e integra o Programa AmpliAR, criado para ampliar a malha aeroportuária e modernizar terminais estratégicos.

De acordo com informações publicadas originalmente pelo portal Mercado & Eventos, o certame marcou um feito inédito para a bolsa brasileira, que alcançou 65 leilões realizados antes do encerramento do ano. As concessões foram distribuídas entre a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A e a Fraport Brasil S.A, vencedoras dos lotes ofertados.

A Concessionária de Guarulhos, única interessada no maior conjunto de aeroportos, assumirá a gestão de 12 estruturas regionais: Horácio de Matos e Paulo Afonso, na Bahia; Barreirinhas, no Maranhão; Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso; Araripina, Garanhuns e Santa Magalhães, em Pernambuco; Serra da Capivara/São Raimundo Nonato, no Piauí; Canoa Quebrada, no Ceará; Cacoal e Vilhena, em Rondônia; e Araguaína, no Tocantins.

Já a Fraport Brasil – Aeroporto de Fortaleza ficará responsável pelo aeroporto Comandante Ariston Pessoa, em Jericoacoara (CE). A empresa apresentou deságio de 100% sobre os parâmetros anuais previstos em receita, CAPEX e OPEX, conforme metodologia definida pelo Plano Aeroviário Nacional (PAN).

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou que o Programa AmpliAR representa uma política eficaz para inserir terminais regionais no modelo de concessões que remodelou o setor aeronáutico brasileiro. “Quando um aeroporto melhora, tudo em volta cresce junto. Movimenta a economia local, estimula novos negócios e o turismo e aproxima localidades distantes, ampliando o acesso da população a serviços de saúde, de educação e ao próprio transporte aéreo”, afirmou.

A B3 também celebrou os resultados. Mônica Salles Lanna, gerente de Licitações da bolsa, ressaltou o papel da instituição no avanço da infraestrutura nacional. “Agradecemos mais uma vez a confiança e parceria do Ministério de Portos e Aeroportos”, declarou.

Com mais de R$ 700 milhões em investimentos previstos, as concessões incluem obras de ampliação, manutenção e operação dos aeroportos, etapa considerada crucial para fortalecer a integração regional e garantir maior oferta de serviços a passageiros e operadores.