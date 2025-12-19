Brasil registra recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros antes do encerramento do ano

247 - A poucos dias de fechar o ano de 2025, o Brasil já registrou a chegada de 9 milhões de turistas estrangeiros no período, um recorde histórico que supera em 30% a previsão para o ano. Os dados constam do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027 e foram divulgados oficialmente nesta sexta-feira (19).

A comemoração, na orla da praia de Copacabana, no Rio, foi comandada pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e contou com a presença de pequenos empresários do setor do turismo.

"Alcançar a marca de 9 milhões de turistas internacionais em 2025 mostra que o Brasil voltou definitivamente ao mapa do turismo mundial. É um número histórico, que gera emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do país, além de reforçar o turismo como uma das alavancas da nossa economia”, destacou Freixo.

De acordo com o PNT, São Paulo se manteve como o estado brasileiro que mais recebeu turistas internacionais em 2025, com quase 2,5 milhões (2.494.632) de chegadas de janeiro a novembro de 2025. O Rio de Janeiro vem logo depois, com 1.972.928 de turistas estrangeiros. Rio Grande do Sul ocupa o terceiro lugar e registrou 1.431.795 chegadas. Cerca de 958 mil visitantes internacionais chegaram ao Brasil pelo Paraná entre janeiro e novembro deste ano, colocando o estado como o quarto maior portão de entrada. Santa Catarina completa as cinco primeiras posições, com 651.980 chegadas.