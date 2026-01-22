Carnaval deve injetar R$ 18,6 bilhões na economia e alavancar o turismo, diz ministro

247 - O Carnaval de 2026 tende a marcar um dos momentos mais expressivos do turismo brasileiro na última década. A previsão é de que o setor movimente R$ 18,6 bilhões apenas no mês de fevereiro, resultado impulsionado pelo aumento das viagens, pelo fortalecimento do consumo e pela ampla programação de eventos espalhados pelo país, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Caso a projeção se confirme, este será o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 2011, conforme dados do IBGE.

Projeção histórica para o turismo em fevereiro

O crescimento projetado é de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior e reflete um cenário econômico mais favorável, marcado pelo aumento da renda, pela geração de empregos e pela desaceleração da inflação. Esses fatores têm estimulado o consumo das famílias e ampliado a demanda por viagens dentro do território nacional. Mesmo sendo ponto facultativo, o Carnaval mantém seu papel central na dinamização do turismo, movimentando intensamente diferentes elos da cadeia produtiva ligada ao lazer e à hospitalidade.

Setores mais impactados pela festa

Entre os segmentos mais beneficiados estão o transporte aéreo e rodoviário, a hospedagem, a locação de veículos, além dos setores de alimentação e entretenimento, que tradicionalmente registram alta demanda durante o período carnavalesco.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou o impacto econômico da festa. “Esses R$ 18,6 bilhões projetados mostram a força do Carnaval como indutor do turismo e do desenvolvimento econômico. É um período que movimenta milhões de brasileiros, gera emprego, renda e fortalece os pequenos e médios negócios, além de valorizar nossa cultura e os destinos nacionais”, afirmou.

Economia local e viagens regionais ganham força

Além das grandes viagens, os deslocamentos regionais e de curta distância também exercem papel relevante no aquecimento da economia local. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes, guias turísticos e prestadores de serviços em destinos urbanos e litorâneos se beneficiam diretamente do aumento do fluxo de visitantes.

Segundo o presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Guilherme Dietze, o Carnaval integra um ciclo mais amplo de expansão do setor. “O empresário do Turismo pode se beneficiar do potencial aumento de receita nessa esteira do segmento de lazer, que começa em dezembro e se estende até o carnaval”, afirmou.

Destinos mais procurados no Carnaval

A programação de blocos de rua, eventos culturais e festas populares amplia a circulação de turistas e aquece o comércio em diversas regiões. Levantamento da plataforma Booking.com indica que Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte lideram as preferências dos viajantes brasileiros, atendendo a diferentes perfis de público. Entre os turistas internacionais, Florianópolis e São Paulo também figuram entre os destinos mais desejados para o período, reforçando o papel do Carnaval como um dos principais motores do turismo e da economia brasileira no verão.