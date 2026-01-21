ONU confirma ano histórico do Brasil: turismo no País cresce quase dez vezes mais que a média mundial

247 - A ONU Turismo informou esta semana que o Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas internacionais de janeiro a dezembro de 2025, aumento de 37% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No mesmo intervalo, as chegadas internacionais no mundo cresceram 4%.

Conforme relatório da ONU Turismo, agência especializada das Nações Unidas, o desempenho brasileiro foi quase dez vezes superior à média global, posicionando o país entre os destinos com maior expansão do fluxo turístico em 2025. O levantamento aponta que o turismo internacional voltou, no último ano, aos níveis observados antes da pandemia, com 1,52 bilhão de viagens registradas em todo o mundo.

O documento também destaca o papel central do Brasil no desempenho da América do Sul. Enquanto o crescimento médio da região foi de 7%, o país respondeu por boa parte desse avanço, funcionando como principal motor da recuperação e expansão do turismo no continente. O resultado brasileiro superou o de outros destinos que também tiveram altas expressivas, como Egito (20%), Marrocos (14%) e Ilhas Seychelles (13%).

A ONU Turismo atribui a retomada global e o desempenho de destinos específicos a fatores como a ampliação da conectividade aérea e a facilitação de processos de visto, elementos considerados estratégicos para o aumento do fluxo internacional. Esses pontos, segundo o relatório, têm sido decisivos para a redistribuição do crescimento turístico em favor de mercados emergentes.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números confirmam o impacto das ações de promoção internacional do país. “Hoje o turismo é um dos maiores motores de desenvolvimento e geração de empregos e o mundo olha para o Brasil com desejo e confiança. Crescer quase dez vezes mais que a média mundial é fruto de um trabalho técnico focado em conectividade aérea, sustentabilidade e na diversidade dos nossos destinos. Reposicionamos o país no mundo, valorizando nossa diversidade, sustentabilidade e experiências únicas”, afirmou.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, também ressaltou a consolidação do Brasil como um dos principais destinos para visitantes estrangeiros. “O Brasil tem atrativos como nenhum outro destino no mundo e isso atrai o desejo do turista de fora, de conhecer as nossas belezas, a nossa cultura, nossa gastronomia e o nosso povo. O Brasil está pronto para receber ainda mais visitantes neste ano”, declarou.

O Barômetro do Turismo Mundial indica ainda que a Europa permanece como a região mais visitada do planeta, com 793 milhões de turistas em 2025. No entanto, o relatório observa que são países emergentes e destinos específicos, como o Brasil, que passaram a definir o novo ritmo de crescimento do setor. As receitas globais do turismo atingiram um recorde de US$ 2,2 trilhões no último ano.

Para 2026, a ONU Turismo projeta uma desaceleração moderada, com crescimento global estimado entre 3% e 4%. Mesmo nesse cenário de normalização, o desempenho alcançado pelo Brasil em 2025 eleva as expectativas para a manutenção de um ciclo consistente de expansão do turismo internacional nos próximos anos.