Carnaval impulsiona turismo e movimenta destinos favoritos dos foliões

247 - O Carnaval deste ano deve mobilizar um grande fluxo de turistas pelo Brasil, com a expectativa de mais de 65 milhões de foliões circulando por diferentes regiões do país. A estimativa foi divulgada em levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que identifica forte demanda por viagens no período, especialmente para destinos litorâneos e cidades reconhecidas por experiências culturais ligadas à festa.

De acordo com a Braztoa, o Carnaval segue como um dos principais motores do turismo nacional, estimulando deslocamentos em larga escala e fortalecendo a economia regional. O estudo mostra que destinos de sol e praia, aliados a centros urbanos com tradição carnavalesca, concentram a preferência dos viajantes durante o feriado.

Nesse contexto, Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL) aparecem empatados na liderança entre os destinos nacionais mais procurados. Na sequência, Porto Seguro (BA), Salvador (BA) e Porto de Galinhas (PE) dividem a segunda posição no ranking de buscas, refletindo o apelo do litoral nordestino e de cidades historicamente associadas ao Carnaval. Recife (PE) ocupa a terceira colocação, reafirmando a força das manifestações culturais da capital pernambucana.

Completam a lista dos destinos mais disputados Fortaleza (CE), Mata de São João (BA) e São Paulo (SP). A capital paulista é a única fora do eixo litorâneo entre as mais buscadas, mas se destaca pelo crescimento expressivo do Carnaval de rua, impulsionado pela multiplicação de blocos, pela diversidade de shows e eventos e pela ampla oferta de entretenimento e gastronomia.

Além dos roteiros tradicionais, a pesquisa da Braztoa aponta avanço no interesse por destinos emergentes. Foz do Iguaçu (PR), Bonito (MS), Barreirinhas (MA) e Fernando de Noronha (PE) ganham espaço entre turistas que preferem um Carnaval mais tranquilo. A combinação de natureza preservada, experiências singulares e a possibilidade de desacelerar durante o feriado tem atraído viajantes em busca de alternativas às grandes aglomerações.

O impacto do Carnaval também deve ser significativo na economia. Segundo estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a festa deve gerar um faturamento de R$ 18,6 bilhões apenas no mês de fevereiro, o que representa crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Caso o resultado se confirme, será o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica, em 2011, com base em dados do IBGE.

O cenário positivo reflete fatores como aumento da renda, geração de empregos e desaceleração da inflação, que contribuem para o fortalecimento do consumo e incentivam as viagens pelo país. Mesmo sendo ponto facultativo, o Carnaval tradicionalmente aquece toda a cadeia do turismo, com efeitos diretos nos setores de transporte aéreo e rodoviário, hospedagem, locação de veículos, alimentação e entretenimento em diversas regiões do Brasil.