Rússia libera entrada de chineses sem visto até setembro de 2026

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que permite a entrada de cidadãos chineses na Rússia por até 30 dias sem necessidade de visto até 14 de setembro de 2026, com base no princípio de reciprocidade, segundo o documento publicado nesta segunda-feira (1) no portal oficial de atos jurídicos da Rússia. A reportagem é da agência Sputnik:

“O estabelecimento de que, até 14 de setembro de 2026, inclusive, e considerando o princípio da reciprocidade, cidadãos da China têm o direito de viajar à Rússia e permanecer no país por no máximo 30 dias em visitas de caráter pessoal ou comercial (...), bem como transitar pelo território russo e deixar a Rússia sem visto mediante apresentação de passaporte comum”, diz o decreto, que entra em vigor na data de sua assinatura.

De acordo com o texto, essas normas não se aplicam a cidadãos chineses que ingressem na Rússia para trabalhar — incluindo atividades jornalísticas — ou estudar.

Em 2 de setembro, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou que o país implementará um regime experimental de isenção de visto de 30 dias para cidadãos russos a partir de 15 de setembro.