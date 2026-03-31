Freixo se despede da Embratur e ressalta papel social do turismo

247 - Agora ex-presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo anunciou sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados ao se despedir da presidência da entidade nesta terça-feira (31), destacando o papel social do turismo como instrumento de transformação e redução de desigualdades.

Freixo fez um discurso emocionado ao encerrar sua passagem pela empresa pública responsável pela promoção do turismo brasileiro. Durante a fala, relembrou sua trajetória como professor em comunidades periféricas do Rio de Janeiro, onde, segundo ele, atuava “sempre através da dor”.

Ao comparar essa experiência com sua atuação recente, Freixo ressaltou que, à frente da Embratur, conseguiu adotar uma abordagem diferente, baseada na valorização cultural dessas regiões. Ele afirmou que, com essas iniciativas, foi possível “talvez ter evitado muita dor”.

Freixo também destacou que sua passagem pelo turismo não representou um afastamento de sua atuação histórica ligada aos direitos humanos. “O turismo não me tirou dos direitos humanos”, declarou.

Mais cedo, ele confirmou que será candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro nas próximas eleições, marcando seu retorno à disputa eleitoral.