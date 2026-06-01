Lula comemora marca histórica de empregos formais no turismo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (1) os resultados históricos alcançados pelo turismo brasileiro, destacando os recordes registrados pelo setor.

Com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), citados pelo presidente, o turismo alcançou a marca recorde de 2,408 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país.

Além disso, o setor foi responsável pela criação de 77 mil novos empregos formais, reforçando seu papel como um dos motores da geração de renda, oportunidades e crescimento econômico no Brasil.

"O turismo brasileiro vive um momento especial", escreveu Lula na rede social X. "Mais do que valorizar nossos destinos únicos e múltiplos, o turismo gera renda e oportunidades e ajuda a alavancar a nossa economia", acrescentou.

Ainda de acordo com o presidente, 33,7 milhões de passageiros domésticos voaram pelo Brasil, maior valor da história para o período de janeiro a abril.

"Os gastos de turistas estrangeiros também cresceram nos quatro primeiros meses deste ano: R$ 20,2 bilhões, aumento de 9,2% em relação a 2025", escreveu Lula.

Leia a postagem de Lula:

77 mil novos postos formais conectados ao turismo no

Mais um recorde para o turismo brasileiro: 2,408 milhões de trabalhadores empregados com carteira assinada no setor.

A marca inédita foi registrada em abril de 2026. No período de um ano, são 77 mil novos postos formais conectados ao turismo no país. Os dados são do Novo Caged, divulgados na semana passada.

O turismo brasileiro vive um momento especial. Nos primeiros quatro meses do ano, 33,7 milhões de passageiros domésticos voaram por nosso país, 6,5% a mais que no ano passado e maior valor da história para o período de janeiro a abril.

Os gastos de turistas estrangeiros também cresceram nos quatro primeiros meses deste ano: R$ 20,2 bilhões, aumento de 9,2% em relação a 2025.

Mais do que valorizar nossos destinos únicos e múltiplos, o turismo gera renda e oportunidades e ajuda a alavancar a nossa economia.